İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yer altı şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Malatya’nın Darende ilçesinde çekilen fotoğraflarla gündeme gelen yer altı şelalesi keşfedilmeyi bekliyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde çekilen fotoğraflarla gündeme gelen yer altı şelalesi keşfedilmeyi bekliyor.


Günpınar Kanyonu Yokuş mevkiinde bulunan yer altı şelalesi, gazeteci gezgin fotoğrafçı Ömer Ali Delibaş'ın çektiği fotoğraflar ardından gündeme geldi. Görüntüsüne hayran kaldığını belirten Delibaş, "Su azalınca yer altı şelalesi ortaya çıkıyor. Şu an yağışların az olması nedeniyle gün yüzüne çıktı” dedi. Sosyal platformlarda ilgi gören fotoğrafların ardından ise yer altı şelalesinin de kent turizmine kazandırılarak, ziyarete açılması istendi.


Günpınar Kanyonu Yokuş Mevkiinde bulunan yer altı şelalesine suyun bol olduğu dönemde içeriye girmenin zor olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.