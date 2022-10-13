Yer çekimine karşı koyan kedi

Malatya'da köpekten kaçmak isterken tahta çitlere kuyruğunu sıkıştıran kedi, havada asılı kaldı.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Nurettin Dalkılıç Sokak'ta ikamet eden bir ailenin kedisi, köpekten korkarak kaçmak isterken kuyruğunu tahta çitlere sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir süre havada asılı kalan kediyi sıkıştığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.