İhlas Haber Ajansı

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Yerli aşı Turcovac'a davet

Yeni tip korona virüs vakalarının arttığı Malatya’da vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.

Yeni tip korona virüs vakalarının arttığı Malatya'da vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.


Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sosyal medyasında yapılan paylaşımda, “Yerli aşımız Turcovac, Hastanemizde uygulanmaya başlandı. Turcovac aşısını yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, mhrs.gov.tr sistemi veya Alo 182 üzerinden randevu alarak aşılarını olabilirler” denildi.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi Omicron varyantının yüz bin kişide yaklaşık bin kişide görülmeye başlandığı Malatya'da yerli aşı Turcovac yaptırmak isteyenlerin randevu aldıktan sonra, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmaları istendi.

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