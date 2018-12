Yerli Malı haftası Darende'de kutlandı

Yerli Malı Haftası kapsamında Malatya'nın Darende ilçesinde program düzenlendi.

Her yıl 12-18 Aralık'ta kutlanan tutum, yatırım ve Türk malları haftası kapsamında Darende Nadir ilkokulunda bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ile daire müdürleri, okul yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve velileri katıldı. Programın açılışında konuşan Nadir İlkokulu Müdürü Mustafa Kızmaz, yerli malı kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu ifade ederek yerli malını kullanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaçlarının olduğunu ve yerli malı kullanmanın ekonomik kalkınma için de çok önemli olduğunu dile getirdi. Marketlerde alış veriş yapılırken yerli üretim logolu ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Kızman, “Özellikle çocuklarımızın bunu kavrayabilmesi adına bu tür etkinlikler önemli. Bununla birlikte israftan kaçmak da bu haftanın önemini kavramaktan geçiyor. Evimizde, işimizde hiçbir zaman israf etmemek, gereksiz ürün almamak, suyu, elektriği gereksiz yere harcamamak gibi davranışları alışkanlık haline getirmeliyiz. En önemlisi de tutum yatırım ve yerli malı kullanmayı senede bir gün yada bir hafta değil her gün hatırlamalıyız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenci ve velilerinin hazırladıkları yerli ürünler ve yiyecekler misafirlere ikram edildi.