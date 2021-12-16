Yerli Malı Haftası'nda veliler ve öğrenciler yarıştı

Malatya'da öğrenci velileri ve öğrencilerin katılımıyla ‘Yöresel Yemek Yarışması' düzenledi. 16 öğrenci ve velisinin yarıştığı programda en iyi yöresel yemekleri hazırlayanlara çeşitli ödüller verildi.

Yerli Malı Haftası nedeniyle Kazım Karabekir İlköğretim Okulu 1-H sınıfı öğretmeni Harika Alkış tarafından organize edilen yarışmada, yöresel yemekler öğrenci velileri tarafından hazırlanarak jüri karşısında minik öğrencilerle beraber yarıştılar. Başkanlığını, Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği (MAKTAD) Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kılıç'ın yaptığı jüri de Büyükşehir Belediyesini Temsilen Zerrin Palancı, Battalgazi Belediyesini Temsilen Mercan Sarı ve Yeşilyurt Belediyesini Temsilen Esin Tanrıverdi jüri olarak görev yaptılar.

16 öğrenci velisinin öğrencilerle birlikte ter döktüğü yarışmada, Patlıcanlı Köfte, Analı-Kızlı, Tiritli Köfte, Sıkma Köfte, Yoğurtlu Köfte, İçli Köfte, Yumurtalı Kebap, Yaprak Sarması, Lahana köftesi, Ispanaklı Börek, Kömbe ve Kayısı Tatlısı olmak üzere çeşit çeşit yöresel yemekleri seçmede jüri zorlandı. Yarışmada, birincilik ödülüne Saliha Canbay'ın hazırlamış olduğu Tiritli Dolma Köfte, ikincilik ödülüne Nazan Özdil in hazırlamış olduğu Yoğurtlu Gendime Çorbası, üçüncülük ödülüne ise Aysel Özdemir in hazırlamış olduğu Zeytinyağlı Asma Yaprağı layık görüldü.

Yarışmacıların kazananı kaybedeni olmadığını belirten Juri Başkanı İbrahim Halil Kılıç, “Burada önemli olan bu yemekleri çocuklarınızla birlikte hazırlayıp Yerli Malı Haftası kapsamında buraya getirmektir. Yöresel yemek kültürümüzü, çerez kültürümüzü bugün burada minik öğrencilerimizle birlikte sergilediniz. Zengin Malatya Yemek Kültürünün tanıtımına, tadımına katkı sundunuz. Sonuçta yarışma olduğu için 3 yarışmacı değerlendirmeye alındı. Ama sonuçta hepiniz bizim nezdimizde, jürinin nezdinde birincisiniz. Çünkü yemek kültürümüzün yaşatılmasına inanarak yemek yaptınız, buraya geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Organizasyonu tertipleyen okul müdürümüz Orhan Tokmak, sınıf öğretmenimiz Harika Alkış ve okulun tüm ekibine teşekkür ederim. Böyle bir etkinliği düzenledikleri için” dedi.

Yarışmada dereceye girenlere Büyük Baharatçı, BEL-SOS, Koyunoğlu Kurabiye ve Okul Yönetimi tarafından çeşitli hediyeler verildi.