Yerli Malı haftasını evde kutladılar

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliklerine korona virüs engel olamadı. Dünya ve Türkiye genelinde korona virüs ile mücadele nedeniyle okulların uzaktan eğitim ile devam etmesinden dolayı içinde bulunulan 12-18 Aralık Yerli Malı Haftasını çocuklar evlerinde kutladı. Yerli Malı Haftasında okullarda yapılamayan etkinlikleri öğrenciler aileleri ile birlikte evde yaparak güzel bir faaliyet düzenlediler.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, etkinlikle ilgili bilgi verirken, çocukların Yerli Malı Haftasını evlerinde kutladıklarını bildirdi.

Güler, “ Okullarımızdan uzak kaldığımız bu süreçte sadece öğrencilerimizden değil, onlarla birlikte yaptığımız sosyal etkinlik ve törenlerden de uzak kaldık. İçinde bulunduğumuz 12-18 Aralık Yerli Malı Haftasını çocuklarımızla uzaktan eğitimle de kutladık. Çocuklarımızın en çok sevdiği Yerli Malı Haftası faaliyetlerini okullarımızda yapamasak da en azından yerli mallarımızın önemine vurgu yapmak adına, öğrencilerimizle farklı ve sosyal etkileşimli bir etkinlik evlerde gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin ailesi ile evde yerli malı etkinliği yapmasını ve fotoğraflarını bizimle paylaşmasını sağladık. Daha sonra bu fotoğraflardan oluşan albümü sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Her mahalleden 3-5 fotoğraf seçerek zenginliğimizi ve farklılıklarımızın güzelliğini ortaya koyduk” dedi.