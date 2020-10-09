Yeşil gıda seracılıkta kış dönemi ürün çeşitliliği artırıldı

MALATYA (İHA) – Malatya'da ‘ Tarım Belediyeciliğinde Marka Olma' slogan ile yola çıkan Yeşilyurt Belediyesi kış hazırlıklarına başlayarak seralarında ürün çeşitliliğini arttırdı.

‘Malçlı' üretim yöntemiyle domates, kıvırcık ve marul üretimine hız verilen tesiste hedef organik ürünlerle vatandaşı kışında buluşturmak olarak belirlendi. Vatandaşların doğal, taze ve organik ürünlerden daha fazla istifade etmelerini sağlamak adına ürün çeşitliliğini artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatıyla kurulan Yeşil Gıda Seracılık alanımızda sağlıklı, hijyenik ve doğal ürünlerin üretimi tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başarıyla yürüttüğü ‘İyi Tarım' uygulamalarını desteklemek için projenin oluşturulduğunu belirten Özer, “Tarımsal hizmetlerde farkındalık oluşturmak adına hizmete sunduğumuz Yeşil Gıda Seracılık alanımızda kış dönemine yönelik ürünlerimizin sayısını artırdık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzde ki Ziraat Mühendislerimizin gözetiminde gerçekleşen çalışmalar neticesinde, naylonla kapalı üretim şekli olan malçlı üretim yönetimiyle domates, kıvırcık ve marul gibi sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerini yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasat ile ürünleri halkın istifadesine sunacaklarını kaydeden Özer, “Ekim, dikim ve sulama gibi ön hazırlık süreçlerini büyük bir titizlikle gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin hasadını yaptıktan sonra sosyal tesislerimiz ve yemek fabrikamızdaki zengin yemek menülerinde halkımızın istifadesine sunacağız. Yeni tip korona virüs başta olmak üzere farklı hastalık türlerinden kendimizi korumak ve muhafaza etmek için doğal ve organik ürünleri daha fazla tüketmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Bağışıklık sistemimizi daha güçlü hale getirmek içinde sofralarımızdaki doğal ürünlerin sayını mutlaka artırmalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta verimli topraklarımızı doğru ve planlı çalışmalarla daha rantabl hale getirip, sofralardaki doğal ürün çeşitliliğini artırmaktayız. Yeşilyurt'umuzu tarım belediyeciliğinde marka olabilmesi adına başarılı hizmetlerde bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürümüz Ömer Kamış ile değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.