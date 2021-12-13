Yeşilçam oyuncuları Engin Çağlar ve Meral Konrat hayranlarıyla buluştu

Yeşilçam sinema oyuncuları Engin Çağlar ve Meral Konrat, Malatya'da hayranlarıyla buluşarak neşeli dakikalar yaşattı.

Malatya Park alışveriş merkezinde hayranlarıyla bir ara gelen Yeşilçam sinema oyuncuları Engin Çağlar ve Meral Konrat'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Sinema oyuncusu Meral Konrat, kendilerini Malatya'ya davet eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ‘a teşekkür ederek, “Malatya kayısısı ile meşhur bir il ancak, insanları da çok cana yakın” dedi.

Sinema oyuncusu Engin Çağlar da, Malatya'ya daha önce geldiğini belirterek, “Dizi çekimlerinden dolayı daha önceden Malatya'ya gelmiştim. Şimdi bakıyorum çok güzel bir şehir olmuş. Burada dizi ve sinema konularından konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Çağlar ve Konrat'a sevenleri yoğun ilgi gösterdi.