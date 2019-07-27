Yeşiltepelilerden market tepkisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Esenlik Şirketi Yeşiltepe'de bulunan marketi kapatma kararı aldı. 8 mahalleye hizmet ettiği ileri sürülen marketin kapatılmasını istemeyen vatandaşlar ise durumu protesto etti.

Market önüne gelerek eylem yapan vatandaşlar marketin bütün bölge insanına hizmet verdiğini söyledi.

Bayram öncesi mağdur olmak istemediklerini kaydeden mahalleler konuya çözüm getirilmesini istedi.