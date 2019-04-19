Yeşiltepe'nin çehresi kentsel dönüşüm projesi ile değişiyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşiltepe'yi kaliteli ve nitelikli yaşam alanları ve yapılaşmayla cazibesini artırıp, daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacak hizmetlerimize ağırlık veriyoruz, burayı daha fazla geliştirip büyüteceğiz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Yıldızhan Sokağındaki ‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi' kapsamında bina yıkımlarının devam ettiğini söyledi. Yeşiltepe'nin ‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi' ile çehresinin değişeceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'un nüfus anlamında en kalabalık bölgeleri arasında yer alan Yeşiltepe'nin her alanda gelişimi ve yaşam standartının daha iyi bir noktaya gelmesi adına hizmetlerimize dur durak demeden devam ediyoruz. Bu bölgemizin kemikleşen sorunlarını planlı ve programlı çalışmalarımızla kalıcı çözümlerle gidermek adına geride kalan beş yıllık dönemde hayata geçirdiğimiz hizmetlerimize bundan sonra ki hizmet dönemimizde sürdüreceğiz. Yeşiltepe bölgemizin gelişimi ve yaşam standartının yükselmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda ciddi değişiklikler ve yeniliklerle yaşam kalitesinin her geçen yükselen Yeşiltepe bölgemizdeki Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde afet evlerinin bulunduğu bölgeyi daha önceden Kentsel Dönüşüm alanı olarak ilanı edip, buradaki binaları yıkarak yeni binaların inşaatına başlamıştık. TOKİ ile yaptığımız protokol neticesinde başlattığımız ‘Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projesi' kapsamında ki binalarımız hızla yükselmektedir. Bu bölgemizde yapılaşma ve iskan imkanı bulunmayan binaların yıkımını belli bir plan ve program dahilinde sürdürmekteyiz. Yıkım işlemlerini burada oturan vatandaşlarımızla gerekli anlaşmalar yapıldıktan sonra gerçekleştiriyoruz. Tüm yıkım işlemlerini gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra yapıyoruz. Bugünde bazı binalarımızın yıkım işlemleri gerekli önlemler alındıktan sonra yaptık. Kentsel dönüşümle birlikte bu bölgemizde yaşam kalitesi de daha iyi bir seviyeye gelecektir. Burada ki çalışmalar %51 seviyesine geldiği anda TOKİ tarafından belirlenen yerlerin satışları gerçekleşecektir. Bizim tek gayemiz var o da, Yeşilyurt'u yeni yatırımlar ve hizmetlerle daha fazla büyütmek, yaşam standartını yükseltmek, huzur ve güven içerisinde yaşanacak alanları halkımızın hizmetine sunmaktır. Şeffaf, katılımcı, çözüm odaklı, tüm kesimlerin görüşlerini alarak Yeşilyurtumuza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.