Yeşilyurt Atılgan Parkı ile güreş sahası modern bir kimliğe kavuşuyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mollakasım Mahallesi'nde toplam 6 dönüm alan üzerindeki Ahmet Atılgan Parkı ile Güreş Sahası'nı modern ve güçlü bir yatırımla nezih bir görüntüye kavuşturacaklarını dile getirdi. Çınar, 570 kişilik yeni tribünü, spor sahası, kafeteryası, soyunma odaları ve sosyal donatılara sahip ‘Spor Kompleksi' projesiyle bölgeye olan ilgiyi artıracaklarını da söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mollakasım Mahallesi'nde toplam 6 dönüm alan üzerindeki Ahmet Atılgan Parkı ile Güreş Sahası'nı modern ve güçlü bir yatırımla nezih bir görüntüye kavuşturacaklarını dile getirdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ahmet Atılgan Parkımız ile Güreş Sahamızın bulunduğu bölgeyi, ‘Spor Kompleksi' projemizle baştan aşağıya dönüşümünü sağlayarak, modern bir hüviyete kavuşturacağız. Projemiz, spor ve park projelerine örnek gösterilecek mimari desenlere sahip olup, geleceğe bırakacağımız güzel eserlerimiz arasında yerini alacaktır ” dedi.

Ahmet Atılgan Parkı ile Güreş Sahasının olduğu bölgede devam eden dönüşüm yatırımlarını inceleyen Çınar, “Temiz havası ve doğal bir atmosferin içerisinde olan parkımız ve güreş sahamızın olduğu yaklaşık altı dönümlük alanı modern bir projeyle turizme kazandırmak için çok yoğun çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Spor Toto Teşkilatımızla işbirliği halinde hizmete sunacağımız spor kompleksimiz alanındaki çevre düzenleme ve kazı işlemlerimiz devam etmektedir. Bin metrekareden oluşan yeşil alanın alt yapı ve drenaj sistemi yeniden elden geçirilip, karakucak güreşleri başta olmak üzere sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı çok güzel bir mekan haline dönüştüreceğiz. Bölgemizde artık geleneksel hale gelen karakucak güreşlerimizin günümüz şartlarına göre güzel ve modern alanlarda yapılmasını sağlayarak, tarihi sporumuzu gelecek nesillere taşımış olacağız. Burada eskiyen, atıl vaziyette olup kullanılmayan ve bölgemize yakışmayan görüntüyü tamamen ortadan kaldırıp, gelişen Yeşilyurt'un vizyonuna yakışan güzel bir eseri daha hizmete sunacağız “ dedi.

Güreş Sahasını modernize ederek ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılma hayali kuran güreşçilere çok güzel imkanlar sunacaklarını dile getiren Çınar, “Bölgemizdeki yetenekli sporcularımıza güzel şartlarda spor yapma imkanı sunarak, hayalini kurdukları bir geleceğe taşımaya gayret ediyoruz. Ahmet Atılgan Parkımızın yan tarafındaki bir alanı daha belediyemize kazandırarak alanı genişlettik. Spor Kompleksi, kafeterya ve sosyal donatılarıyla bölgeye farklı güzellikler kazandıracak olan buradaki yeni yatırım alanımızın bulunduğu bölgenin doğal güzelliklerin içerisinde olması projenin değerini bir kat daha artırmaktadır. 15 kilometre uzunluğundaki Beylerderesi dere ıslah çalışmasının da olduğu bu bölgemizde gerek sulama kanalının temizliği, taşkın koruma tesisleri, yol açma, aydınlatma, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla birlikte burası tam manasıyla yeni bir yaşam merkezi olacaktır. Misafirlerimiz buradaki kafeterya alanında yemeğini yiyip güzel bir ortamda bölgenin güzelliklerini solurken diğer taraftan düzenlenecek farklı branştaki sportif etkinlikleri de modern bir ortamda izleme fırsatına kavuşmuş olacak. Yeşilyurt'umuzu topyekun geliştirmek, tarihsel ve kültürel ruhunu yeniden canlandırmak ve yeni yaşam alanlarıyla bütün mahallelerimizin cazibesini artırmak adına attığımız güçlü ve kalıcı adımlarımıza her yeni gün bir yenisini daha ekleyerek yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Sokak sağlıklaştırma projelerimizle, konaklarımızla, müzelerimizle, meydan düzenlemelerimizle, yeni otoparkımızla, standardı yükselen ulaşım ağı ve bu tür farklı projelerimizle turizm sektörünün dikkatini Yeşilyurt'a çekmiş olacağız. Havası, suyu, iklimi, yöresel lezzetleri ve kültürel mekanlarıyla herkesin mutlaka görmesi gereken bir yer olan Çırmıhtı'nın güzelliklerini bu tür alt yapısı güçlü güzel projelerle daha geniş kesimlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bölgemizi ziyaret edecek olan tüm misafirlerimizin geleneksel hayatla modern yapılaşmayı bir potada buluşturan yatırım alanlarımıza büyük ilgi göstereceklerine yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de bölgedeki restorasyon ve sokak sağlıklaştırma projeleri, müzeler, konaklar, park, yeşil alan ve sportif yatırımlardan dolayı Çınar'a teşekkürlerini sundular.