Yeşilyurt bahara hazırlanıyor

Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da parklarda bahar hazırlığı çalışmalarını yerinde denetledi.

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt'un farklı mahallelerinde hizmete giren sosyal yaşam alanlarında çevre düzenleme, su kanalların temizliği, oyun gruplarının bakım ve onarımları ile peyzaj yenileme çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde bulunan ve kent estetiğine ayrı değerler katan sosyal yaşam alanlarını bahar ayına hazırladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak halkımızın refahı ve huzuru için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle hoşça vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın güvenli ortamlarda gönüllerince oyun oynayabilecekleri parklarımızda yenileme hizmetleri yapıyoruz. Vatandaşlarımız parklarımıza yoğun rağbet göstermektedir, bizlerde bu tür hizmet alanlarının daha güzel ve modern bir görüntüye sahip olması adına çalışıyoruz. Yeşilyurt'umuzun dört bir tarafında hizmete sunduğumuz çok amaçlı sosyal yaşam alanlarımızı bahar ayına hazırlamak adına oyun gruplarının bakım ve tamiratları, çevre düzenleme, su kanallarının temizliği, yeşil alanların bakımı, ağaçların budanması gibi çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Oyun parklarında arızalı olan, boyası dökülmüş olan tüm çocuk oyun grupları ekiplerimiz tarafından yeniden boyanarak, tamiratı tadilatı yapılarak sevgili çocuklarımızın daha güzel daha hoş bir ortamda oyun oynamaları için restorasyonu gerçekleştirilmektedir. Ekiplerimiz, parklarımızda tahrip olmuş kamelya, bank ve oyun gruplarının tamiratını da düzenli olarak yapmaktadır. Mevcuttaki tüm park ve refüjlerde ki çim alanları, kent mobilyaları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, aydınlatmalar, havuzlar ve sulama tesisatlarının bakım ve onarımlarına devam edeceğiz. Amacımız hemşehrilerimizin ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmektir. Bununla birlikte ilçemize yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırmak adına fizibilite çalışmalarımız sürmektedir” diye konuştu.