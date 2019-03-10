Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar: "Büyük emekle Yeşilyurt'u marka haline getirdik"

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Mehmet Çınar, büyük emek ve gayretlerle Yeşilyurt'u marka haline getirdiklerini söyledi.

AK Parti'den tekrar aday olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu, Duruldu, Fatih, Kuşdoğan, Çayırköy, Karahan, Bindal mahallelerini ziyaret etti. Çınar, ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Bizler Yeşilyurt'ta göreve başladığımız günden bugüne birçok kez bu bölgeye geldik. Bir kısım eksiklikleri giderdik, çalışmalarımız devam ediyor. Yeşilyurt 2014 yılında 6 belde ve ilçe belediyesinden oluşuyordu. O dönemde 267 bin nüfusu vardı, şuanda 320 bin nüfusa ulaştık. Bütçemiz 40 trilyon iken, 200 trilyona ulaştı. Bin 500 personelle Yeşilyurtumuza hizmet ediyoruz. Yeşilyurtumuzda her alanda gelişim sağladık” ifadelerini kullandı.

Çınar, daha sonra Şahnahan Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Çınar, 31 Mart'ta önemli bir seçim yapılacağına dikkat çekerek, "2014 yılında büyük Yeşilyurt'un kurucularıyız. Bölgemizde büyük emek, gayret ve öngörülerle çalışmalarımıza başladık ve çok şükür şimdi birçok alanda Yeşilyurtumuzu büyüttük, geliştirdik ve ilçemizi markalaştırdık. 30 ilden daha büyük hale geldik. Hayalleri büyük olan bir belediyeyiz. Doğu Anadolu'nun en büyük parkı olan Beylerderesi Şehir Parkı ile de bunu taçlandırdık. Bölgemizi daha güzelleştirip, cazip hale getireceğiz. Bizler göreve başladığımızda hizmet belediyeciliği alanında bölgemizde çöp, çukur, çamur kalmayana kadar her alanda çalışmalar yaptık" diye konuştu.