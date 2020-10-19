Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yayımlanan mesajda, "Yerel yönetimdeki en önemli paydaşlarımız olarak gördüğümüz ve daha güzel bir geleceğe yürüdüğümüz muhtarlarımızın belediye hizmetlerimizin sahada doğru, yerinde ve etkili olmasında büyük emeklerini yadsıyamayız" ifadelerini kullandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, muhtarlık teşkilatının yerel yönetim ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü olduğunu ifade etti. Çınar, “ Mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde de etkin bir rol alan muhtarlarımız, fedakârlık, sevgi ve emek gerektiren bir görev yürütmektedirler. Yol arkadaşlarımız olarak gördüğümüz muhtarlarımızın bu görevlerini özveri ve meşakkatle yerine getirmeleri her türlü takdirin üzerindedir. Özellikle belediyelerin vatandaşlara hizmeti ulaştırmasında muhtarların önemi büyüktür. Yeşilyurt Belediyesi olarak muhtarlarımızın taşıdığı bu sorumluluk ve önemin bilinciyle hareket ediyoruz. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olarak görevlerini büyük bir azim ve kararlılıkla yürüten muhtarlarımız bizim başımızın tacıdır. İstişare kültürünü gelenek haline getirdiğimiz ilçemizde, muhtarlarımız ile birlikte şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için elbirliği ve gönül birliğimizi sürdüreceğiz. Demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkârı muhtarlarımıza emeklerinden ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.