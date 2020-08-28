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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın korona virüs testi pozitif çıktı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Çınar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Değerli Hemşehrilerim! Yapılan tetkiklerin ardından Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. 14 günlük karantina süreci ile tedavime evimde başladım. Allah'a şükür sağlık durumum iyi. Rabbim bütün hastalara Şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."

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