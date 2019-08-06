Yeşilyurt Belediye Meclisi Ağustos toplantısını yaptı

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda Başkanvekili Naci Şavata Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 2 Temmuz 2019 tarihli temmuz ayı olağan toplantısına ait meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen temizlik hizmetleri kapsamında çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve atık kokuların yok edilmesini sağlamak amacıyla 24 adet çöp kamyonu, yedi adet üstten vinçli çöp kamyonu, dört adet konteyner yıkama sistemli çöp aracı, iki adet çöp taksi, bir adet arasöz, bir adet yol süpürme aracı ile bir adet kamyonun satın alınmasıyla ilgili teklif görüşüldükten sonra kabul edildi. Araçların satın alınması hususunda kullanılacak krediler, yürütülecek iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesine karar verildi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek yapım işleri projelerinde Fizibilite Destek Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansına proje sunulması başta olmak üzere Güneş Enerji Santralleri kurulumu için iş ve işlemleri yürütmek, sözleşme imzalamak ve kredi kullanmak için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ A.Ş. Genel Kurulunda Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay'ın, AKSA Doğalgaz A.Ş. Genel Kurulunda ise Yeşilyurt Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Cüreoğlu'nun Yeşilyurt Belediyesini temsil etmesine karar verildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Malatya Eğitim Vakfı eski Başkanlarından işadamı Şaban Taçyıldız'ın ismini Yeşilyurt'ta yaşamak amacıyla, ilçe sınırlarında ki bir park alanına ‘Şaban Taçyıldız' isminin verilmesiyle ilgili gündem maddesini görüştükten sonra Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale etti.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Hıroğlu mahallesindeki tarihi tescil konaklardan birinin Yeşilyurt Kent Belleği Müzesi olarak işlevlendirilmesi yönündeki teklif görüşüldükten sonra onaylanırken, Yeşilyurt Belediyesinin vizyonel yatırımları arasında yer alan ‘Sosyal Yaşam Merkezi- Yöresel Dinlenme Tesisleri' projesinin uygulanacağı Gündüzbey mahallesinde ki 3 bin 712 metrekare alana sahip 503 nolu parselin satın alınma talebi de kabul edildi.

Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu raporu doğrultusunda, Yeşilyurt Belediye sınırlarındaki Işıklı mahallesinin lav edilerek Oluklu mahallesine dahil edilmesine ilişkin gündem maddesi, Kadastro Müdürlüğünden cevap yazısı gelene kadar meclis gündeminden çıkartılmasına karar verilirken, Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Strateji Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmeliğinin güncellenmesi onaylandı.

Gündemdeki imar maddelerinden bazıları görüşüldükten sonra kabul edilirken, üç maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, bir maddenin reddedilmesine, iki maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesi kararlaştırıldı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, eylül ayı toplantısını 3 Eylül 2019 Salı günü saat 14:00'da Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirecek.