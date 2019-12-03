Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı toplantılarına başladı

Oturumunda komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda Başkan Vekili Naci Şavata Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yeşilyurt Belediyesi resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda, Yeşilyurt Belediyesinin yeni dönem yatırımlarından olan Güneş Enerji Santrali yapımında kullanılmak üzere İller Bankasından temin edilecek kredi için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesine yönelik Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi kabul edildi. Yeşilyurt Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Yeşilyurt Belediyesi 2020 yılı Performans Raporu' görüşüldükten sonra onaylanırken, Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi'ndeki kütüphane ile Dilek mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait dükkanların kütüphane olarak İl Kültür Turizm Müdürlüğüne devir edilmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi. Şahnahan mahallesinde mülkiyeti Devlet Su İşleri Müdürlüğüne ait olan üç ayrı parsel üzerine Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılması planlanan mesire alanı için bu alanların işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun Devlet Su İşlerinden devrinin talep edilmesine yönelik Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifi görüşüldükten sonra onaylandı. İmarla ilgili maddeler de görüşülürken, Bostanbaşı mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait iki dükkanın açık teklif usulüyle satışına yönelik teklif ise kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı 2.Oturum Toplantısını 5 Aralık 2019 Perşembe günü saat 10:00'da Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirecek.