Yeşilyurt Belediye Meclisi aralık toplantısını yaptı

Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Açılış ve yoklamanın ardından öncelikle 9 Kasım 2018 tarihli kasım ayı olağan toplantısı 2. oturumunun karar özetinin oy birliğiyle kabul edilmesinden sonra gündemdeki maddeler tek tek görüşüldü.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, İnönü Üniversitesi Niyazi Mısr-i Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 5.Niyazi Mısr-i El-Malati Sempozyumunun ortaklaşa düzenlenmesine karar verildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisinin AK Parti'li Üyesi İbrahim Haskul'un istifasından sonra boşalan AK Parti Meclis Üyeliğine İlçe Seçim Kurulu tarafından Hasan Hüseyin Özkaraman'ın atanmasına ilişkin olarak Meclis Üyeleriyle bilgi verildi.

Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda dört maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, bir maddenin red edilmesine, iki maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra toplantıyı tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, ocak ayı olağan toplantısını 8 Ocak 2019 Salı günü saat 14.00'da gerçekleştirecek.