Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart ayının ilk toplantısını yaptı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mart Ayı 1.Olağan Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak Şubat ayı olağan toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi sosyal paylaşım hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “28 Şubat Post Modern Darbenin 24. yıl dönümünde ülkemizi karanlık bir geleceğe taşıma hevesiyle birlik ve beraberliğimize kast etmek isteyen iç ve dış mihrakları bir kez daha kınıyoruz. Demokrasi ve inanç değerlerimize yönelik alçakça saldırıların olduğu 28 Şubatı asla unutmadık, unutmayacağız. Bununla birlikte Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde hain terör örgütüne yönelik kahraman ordumuz tarafından gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kalleşçe vurularak şehit düşen hemşerimiz Semih Özbey ile 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize ve ailelerine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum “ diye konuştu.

Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler onaylanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Mart ayı 2. toplantı 5 Mart'ta

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mart Ayı 2.Oturum Toplantısını 5 Mart 2021 Cuma günü saat 10:00'da gerçekleştirecek.