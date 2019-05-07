Yeşilyurt Belediye Meclisi Mayıs toplantısını yaptı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkanvekili Naci Şavata Başkanlığında gerçekleşen Mayıs ayı toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 12 Nisan 2019 tarihli Nisan ayı meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edilirken, gündem ilanından sonra gündeme intikal eden maddelerin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2018 Mali Yılı Kesin Hesap Tasdiki görüşüldükten sonra onaylanırken, Güneş Enerji Santrali kurulmasına yönelik sürdürülecek bütün iş ve işlemler için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesi kararlaştırıldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çınar'ın İl Seçim Kurulundan mazbatayı aldıktan sonra yeni dönem yapılanmasına ilişkin aldığı bir dizi kararlar çerçevesinde, Başkan Yardımcılığı sayısını 4'e, Birim Müdürlüğünün sayısı ise 20'ye düşürülmesi yönünde kararlar alırken, bugünkü Meclis Toplantısında yeni dönem Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine ilişkin olarak da Meclis Üyelerine bilgilendirmede bulunuldu.

Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Belediye Meclisine sunulan bilgilendirme kapsamında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Kadircan Esen, Şahin Özer ve Bekir Karakuş'un Başkan Yardımcılığı kadrosuna, Yeşilyurt Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne Mehmet Türkoğlu'nun, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne İbrahim Bingül'ün, Zabıta Müdürlüğüne Emin Gölgeli'nin, Hukuk İşleri Müdürlüğüne Muaz İçen'in, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Yahya Gençay'ın, Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğüne ise Abuzer Karataş'ın ataması yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yeşilyurt Belediyesinin yeni dönem yapılanması kapsamında kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki, çalışma usul ve esaslarına ilişkin olarak hazırlanan yönetmenliğin yürürlüğü girmesine yönelik hazırlanan teklif görüşüldükten sonra kabul edildi. Yeşilyurt Belediyesi'nde görev yapan sözleşmeli mühendis ve teknikerlerin 2019 yılı ücretlerinin belirlenmesine yönelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen teklif görüşüldükten sonra kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği tarafından bu yıl 25. düzenlenecek olan Kültür, Kiraz ve Spor Festivalinde yapılacak bütün sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri giderlerinin Yeşilyurt Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verildi.

Yeşilyurt Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan ‘Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' doğrultusunda Yeşilyurt Belediyesi tarafından açılan ve takibi yapılan kamulaştırmaya ilişkin mahkeme kararlarının istinaf ve temyiz edilmemesine dair Hukuk İşleri Müdürlüğü teklifi görüşüldükten sonra kabul edildi.

Gündemdeki imar maddelerinin bazıları görüşüldükten sonra kabul edilirken, üç maddenin ertelenmesine, 10 maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

Toplantı bitiminde Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyelerine, yeni dönem rozetleri dağıtıldı.

Öte yandan mayıs ayı toplantısını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, haziran ayı toplantısını 11 Haziran Salı günü saat 14:00'de Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirecek.