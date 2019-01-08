Yeşilyurt Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda başlayan Ocak Ayı Olağan Toplantısını yöneten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce tüm Malatyalılar ve Meclis Üyelerinin 2019 yılını tebrik edip, yeni yılın sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.

Açılış ve yoklamanın ardından 04 Aralık 2018 tarihli meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edilirken, gündemdeki maddeler ve teklifler tek tek okunarak oylamaya sunuldu.

Yeşilyurt Belediyesinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapacak olan Denetim Komisyonunda yer alacak isimler gizli oylama neticesinde belli oldu. Yapılan seçim sonucunda, Hacı Mehmet Aydemir, Murat Karapınar, Ramazan Şahin, Ali Özşeker ve Hasan Hüseyin Özkaraman denetim komisyonuna seçildiler. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Denetim Komisyonuna seçilen üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

2019 yılında İller Bankası başta olmak bazı kurumlarda işlemler için Başkan Çınar'a yetki verilmesine dair teklif de kabul edilirken, Yeşilyurt Belediye bünyesinde Sözleşmeli Mühendis ve Avukat çalıştırılmasına ilişkin teklif de onaylandı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce gönderilen Yeşilyurt Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa ‘Yeşilyurt Kitap Yurdu' projesinin düzenlenmesine yönelik teklif kabul edilirken, gündemdeki dört maddenin bir sonraki toplantıya ertelenmesine, yedi maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesi onaylandı.

Ocak Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat Ayı toplantısı için 05 Şubat 2019 Salı günü yeniden bir araya gelecek.