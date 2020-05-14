Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi araç filosuna 6 takviye yaptı.

319 bin 618'lik nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt'ta hizmet alanlarının genişlemesiyle yatırımları da bu çerçevede yoğunlaştıran Yeşilyurt Belediyesi, alt ve üst yapı başta olmak üzere temizlik, çevre, park yapımı, yol yenileme ve genişletme hizmetlerini hızlandırmak amacıyla araç filosuna 6 yeni hizmet aracı kazandırdı.

“6 yeni hizmet aracımız hayırlı olsun”

Yeşilyurt Belediyesi araç filosunu yeni araçlarla güçlendirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip olan Yeşilyurt'umuzda hizmet alanları genişledikçe bizlerde yatırımlarımızı bu şekilde genişletip, büyütüyoruz. Hizmetlerimizi belirli bir plan dâhilinde hızlı ve akıcı olması adına Makine İkmal Birimimizin ihtiyaç duyduğu iş makineleri ve araçları gerek satın alarak gerekse de mevcuttaki yenileyerek gidermeye devam ediyoruz.1,5 aylık süre zarfı içerisinde araç filomuza 3'ü çöp kamyon, 1'i kamyon, 1'i ekskavatör, 1'ide hafif ticari araç olmak üzere 6 adet hizmet aracı kazandırdık. Yeni eklenen araçlarla birlikte halkımıza daha hızlı ve daha etkin hizmetler ulaştıracağız. Türkiye Belediyeler Birliğinden talep ettiğimiz ekskavatör makinesinin araç filomuza dâhil edilmesinde desteklerini esirgemeyen Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin Hanımefendiye şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah yenilediğimiz araç filomuzla Yeşilyurt'umuza daha fazla hizmet ederek, halkımızın talep ve ihtiyaçlarını daha kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Yeni hizmet araçlarımız Yeşilyurt'umuza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

“Havuz sistemiyle belediyemizi kâra geçirdik”

Başkan Çınar, araç filosunda uyguladıkları havuz sistemi sayesinde yakıt giderlerinde ciddi seviyede tasarruf elde edip, belediyeyi kara geçirdiklerini sözlerine ekledi.