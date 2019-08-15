Yeşilyurt Belediyesi, araç ve yaya trafiğindeki kalite standartını yükseltiyor

Kendirli mahallesinde ki araç ve yaya trafiğini akıcı hale getirmek adına sürdürülen sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, özellikle kırsal bölgelerdeki ulaşım ağını daha konforlu hale getirmek adına sathi kaplama hizmetlerine ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Kendirli mahallesinde geçen yıl genişletme yaptıkları yollarda serme, sıkıştırma ve yol kodu düzenleme çalışmalarını tamamladıklarını sonrasında ise sathi kaplamayla yolun daha akıcı hale getirildiğini belirten Çınar, konfor seviyesini yükselttiklerini ifade etti.

Sathi kaplama çalışmasını çift kat üzerinden yaparak yolların dayanıklılık seviyesini de daha iyi bir noktaya taşıdıklarını dile getiren Çınar, “Bölgemizde emisyon katkılı asfalt kullanan yerel bir yönetim olarak dayanıklı, kalıcı ve nitelik seviyesi yüksek yollar yaparak bu alanda da halkımıza en iyi hizmetleri ulaştırmaktan onur duyuyoruz. Kırsal mahallelerimizde yazın toz ve topraktan kışında çamurdan dolayı ulaşımda bir takım sorunlar yaşayan hemşerilerimizin yaşadıkları sıkıntıları kalıcı yatırımlarla çözüme kavuşturmaktayız. Merkezdeki hizmet kalitesinin aynısını kırsal bölgelerimiz de hayata geçiriyoruz. Yollarımızın güvenli ve sağlıklı olabilmesi adına yol açma, genişletme, perde duvar ve taş duvar çalışmalarından sonra sathi kaplama metoduyla halkımızın hizmetine sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Amaçlarının Yeşilyurt'un her noktasına ulaşımı kolaylaştırmak ve vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “İlçemizin gelişmişlik düzeyini gösteren en somut gösterge; ulaşım ağındaki konfor düzeyi ve yol ağının güçlü olmasıdır. Bu seviyeyi daha iyi noktaya taşıyacak güce, kapasiteye ve deneyime sahibiz.” dedi.

Kendirli Mahalle Muhtarı Ahmet Demir ise, yapılan çalışmalarla yolların daha iyi bir seviyeye ulaştığını ifade ederken, çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a mahalle sakinleri adına teşekkürlerini sundu.