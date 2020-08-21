Yeşilyurt Belediyesi asfaltta hizmetlerini genişletti

Gedik mahallesinde gerçekleşen tam kaplamalı sıcak asfalt serimini yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'u doğru bir bakış açısı ve kalıcı yatırımlarla geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ile birlikte sıcak asfalt seriminin tamamlandığı Gedik mahallesinin ara yollarındaki çalışmaları yerinde takip etti.

Yeşilyurt'un tüm bölgelerinde devam eden asfalt seferberliğinin boyutunu genişlettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Gedik mahallemizde araç ve yaya trafiğinin daha akıcı ve konforlu hale gelmesi adına ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. İlçemizin farklı noktalarına trafik akışını sağlayan buradaki 750 metrelik yolumuzun kanalizasyon ve içme suyu gibi alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekibimiz, yolun kodlama ve tesviye işlemlerinden sonra dolgu ve malzeme serimini belirlenen program çerçevesinde gerçekleştirdiler. Alt yapı işlemlerinden sonra yolumuz fınısherli tam kaplamalı sıcak asfalt ile çok nezih ve güzel bir görüntüye kavuşturuldu. İlçemizin tüm bölgelerine ulaşımın daha kolay, daha ferah ve daha konforlu olabilmesi adına ekiplerimiz mesai mefhumu tanımadan büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sıcak asfalt, sathi kaplama ve yeni yolların açılması noktasında rekor seviyede yatırımlar yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıkarak başarılı hizmetlerine her yeni gün bir yenisini daha ekliyor. İlçemizin ekonomik, sosyal ve turizm yönünden gelişmesinde çok büyük önem taşıyan ulaşım ağımızdaki konfor seviyesini bu tür yatırımlarla daha iyi bir düzeye ulaştırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Hizmetlerimizi belli bir plan halinde sürdürüp, Yeşilyurt'un doğru bir bakış açısı ve kalıcı yatırımlarla geleceğe hazırlıyoruz. Ekiplerimiz belirlenen iş takvimine göre alanlarda çalışıp, işlerini özveriyle sürdürüyorlar. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunar, başarılar dilerim” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çalışmaları takip eden mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, talep ve önerileri dinleyip sohbet etti.