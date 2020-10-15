Yeşilyurt Belediyesi Covıd-19 testi pozitif çıkan personellerini yalnız bırakmıyor

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan personelleri yalnız bırakmayor

Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla hazırlanan Tedavi Destek Paketlerini sosyal mesafe kuralları altında teslim ederek, geçmiş olsun dileklerini paylaşıyorlar. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan personellerin yalnız bırakılmaması ve gereken desteğin sağlanması noktasında verdiği talimatla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, içerisinde çerez, ıhlamur, bal, maske, kolonya, pekmez ve el dezenfektanından oluşan Tedavi Destek Paketlerini karantina altında bulunan personellere teslim ediyorlar.

“Birlik, beraberlik ve dayanışmanın üst seviyede olduğu büyük bir aileyiz”

Yeşilyurt Belediyesinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın üst seviyede olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, “ Korona virüs testleri pozitif çıkan personellerimizi tedavi dönemlerinde yalnız bırakmıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatları neticesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından güzel bir çalışma başlatıldı. Çerez, ıhlamur, bal, maske, kolonya, pekmez ve el dezenfektanından oluşan Tedavi Destek Paketlerimiz, karantina altında bulunan personellerimize sosyal mesafe kuralları altında emanet edilmekte ve Belediye Başkanımızın geçmiş olsun dilekleri paylaşılmaktadır. Evlerinde karantina altında bulunan personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletip, bir an önce aramıza dönemlerini temenni ediyoruz. Bu vesileyle şu anda pandemi rahatsızlığı bulunan tüm hemşerilerimize acil şifalar diliyoruz. ‘Tedavi Destek Paket' projesini başlatarak personellerimizi evlerinde ziyaret edip hem paketleri emanet eden hem de moral veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzdeki değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.