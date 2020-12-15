Yeşilyurt Belediyesi eczaneleri dezenfekte ediyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, “Pandemi ile mücadelede tedbirlerimizi artırdık” dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi salgın sürecinde hassas bir öneme sahip olan ilçe genelindeki 91 eczaneye yönelik dezenfektan işlemleri yaptı. Eczanelere yönelik başlatılan hijyen ve dezenfekten uygulamalarını yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pandemi salgınıyla mücadele anlamında çalışmaları artırdıklarını söyledi.

Yeşilyurt'ta faaliyette bulunan 91 eczanenin tamamını dezenfekte edeceklerini ifade eden Başkan Çınar, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi salgınında hemşerilerimizi bilinçlendirmek, tüm yaşam noktalarını temiz ve refah bir seviyeye ulaştırmak adına başlattığımız çalışmaların boyutunu genişlettik. Salgının ülkemizde görüldüğü Mart ayından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığımızın talimatlarını harfiyen yerine getirilmesi konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Vatandaşlarımızın sağlığını ve sıhhatini korumak adına üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye büyük bir kararlılıkla ve gayretle devam etmekteyiz. İdari İşler Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz dezenfektan ekiplerimizin yanı sıra Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz 7/24 ilçe genelinde hijyen uygulamalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda kamu ve kurumlarımız, muhtarlıklarımız, okullarımız, kuaförlerimiz ve işyerlerinde dezenfektan çalışmaları yapmıştık. Bugünden itibaren de ilçemizde faaliyette olan 91 eczanemize yönelik dezenfektan çalışmalarımıza yeniden hız verdik. Daha öncede bu uygulamayı yapmıştık ancak gelen talep üzerine hem eczane çalışanlarımızın temiz ve güzel şartlarda hizmet vermesi hem de vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ilaçlarını temin etmeleri içinde dezenfektan işlemleri yapıyoruz. Eczanelerimizin tamamını belli bir program dahilinde dezenfekte edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu dönemde yoğun olarak ziyaret ettiği eczane ve diğer işyerlerinde yüzey temizliklerine büyük bir hassasiyet gösterilmelidir. Bu konuda hem vatandaşlarımıza hem de esnaflarımıza büyük görevler düşmektedir. Enfeksiyonlu biri geldiğinde ortamın yeniden temizlenmesi gerekiyor. Bu nedenle yüzey temizliğine dikkat edilmesini rica ediyoruz. Elle temas edilen yerlerde uygulamanın sürekli olarak tekrar edilmesi lazım. En önemli kural ise kişisel hijyen ve sosyal mesafedir. Hemşerilerimizin yoğun olarak kullandığı kamu, kurum, kuruluş, hizmet binalarımızda ki bu tür uygulamalarımıza yoğunluk vermiş durumdayız. Tabii ki bu dönemde esas olan belirlenen kurallara harfiyen uymaktır. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın, hijyen kurallarına uymaları koşulunda bu süreci en iyi şekilde hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Alınan tüm tedbirler ve kararlar bizim sağlığımız içindir, lütfen kurallara uyalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına üst seviyede uymamız gereken çok hassas bir süreçten geçmekteyiz. Gerekmedikçe evlerimizden çıkmayalım, hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için bu kritik süreci tedbirlerle geçirmeliyiz. Yaklaşık 9 aydır gece gündüz demeden korona virüsle mücadele çalışmalarına devam eden tüm ekip arkadaşlarımıza ise teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Eczane sahipleri ve çalışanları da yapılan uygulamalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile ekiplere teşekkürlerini sundular.