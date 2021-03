Yeşilyurt Belediyesi, ‘Genç Danışma Kurul' toplantısına ev sahipliği yaptı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin ‘eğitim ve gençlik' yatırımları ile geleceğe dönük projeleri devam ediyor. Gençlerin yerel yönetimlerin çalışmaları hakkında bilgilendirmeleri ile fikir ve tespitlerini paylaşmalarını hedefleyen ‘Genç Danışma Kurul' toplantısında sunumlar halinde gençlere anlatıldı.

Yeşilyurt Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘PRODES' kapsamında desteklenen ‘Genç Danışma Kurul' projesine ev sahipliği yaptı. Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğü ile Kentsel Gelişim Derneği tarafından organizasyonu yapılıp, Yeşilyurt Kent Konseyi, MTTB Malatya Şubesi, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ve Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisinin katkı sunduğu eğitim toplantısına katılan gençlere, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleri görsel sunum destekli bilgilendirmelerle anlatıldı. Gençlerin kent yönetimlerindeki karar alma süreçlerine aktif katılımı ve yerel yönetimler alanında bilgilendirilmelerini hedefleyen eğitim çalışmasında, Yeşilyurt Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi yetkilileri tarafından sunumlar yapıldı.

Toplantının sonunda gençlerle bir araya gelip sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin demokratik hayata katılımını teşvik etmek ve kent yöneticileriyle ortak bir zeminde buluşturmayı amaçlayan ‘Genç Danışma Kurul' projesine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin geleceğine yön verecek olan gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve eğitim yönünden gelişmelerine katkı sunacak her türlü projeyi desteklediklerine dikkat çeken Çınar, Yeşilyurt'u geleceğe hazırlarken gençlerin fikir, öneri ve tespitlerinden her zaman yararlandıklarını ifade etti.

Yerel yönetimler ile kamu ve kurumları başarıya götüren süreçte toplumun tüm kesimleriyle kurulan güçlü iletişim kanallarının büyük önem taşıdığını hatırlatan Çınar, ‘Genç Danışma Kurul' toplantısından elde edilen sonuçların, Malatya ve Yeşilyurt'un geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu ifade etti.

Gençlerle bir araya gelip sohbet etmekten ziyadesiyle mutlu olduklarını bildiren Çınar, “İçişleri Bakanlığımız tarafından desteklenen ‘Genç Danışma Kurul' projesine hem ev sahipliği yapmaktan hem de geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir araya gelip onların yaptığımız ve yapacağımız hizmetler hakkında önerilerini almaktan çok büyük memnuniyet duymaktayız. AR-GE Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen bu organizasyona katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına ve katılım gösteren gençlerimize teşekkür ediyorum. Gençlere yatırım yapmayan, onları karar alma süreçlerine dahil etmeyen yönetimsel mekanizmaların başarıya gitmesi mümkün değildir. Sürdürülebilir ve kalıcı başarılara ulaşmak için toplumun tüm dinamikleri ve gençlerle aramızdaki hem gönül bağlarımızı hem de iletişim kanallarımızı bu tür projelerle daha güçlü bir hale getiriyoruz. Ülkemizde son yıllarda yapılan büyük reformlar ve değişim süreçleriyle birlikte gençlerimiz, kendilerini farklı alanlarda daha aktif hale getirdi. Teknolojiden savunma sanayisindeki yeniliklere, uzay bilimlerinden yapay zekaya yönelik başlatılan dev hamlelerin temelinde gençlerimize duyulan inanç ve güven vardır. Geçmiş yıllarda fikirleri ve talepleri ciddiye alınmayan bir gençlikten, şu anda teknoloji alanında çığır açabilecek teknolojik aletlerin yapımı, hazırlanışı ve hizmete girmesi süreçlerinde aktif halde olan gençlerimizi görmek hepimizi gururlandırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sayısı hızla artan bilim merkezleri, atölyeler, modern spor alanları ve kültür merkezleri sayesinde gençlerimiz artık her alanda kendisini gösterebiliyor, önemsendiği ve ciddiye alındığının farkına varıyor, ürettiği fikirlerin gerçeğe dönüştüğünü görebiliyor ve her alanda kalkınan Türkiye'nin umudu ve başarılı yarınların habercisi oluyor. Bizler her türlü platformda gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz ve onları hizmetlerimizde ki en büyük paydaşlarımız olarak görüyoruz. Belediye hizmetlerimizin tüm boyutlarıyla anlatıldığı, gençlerimizin fikir ve önerilerini paylaştıkları ‘Genç Danışma Kurul' programından elde ettiğimiz sonuçları hizmetlerimize yansıtarak; eğitimden sağlığa, çevreden kültüre, sosyal yardımlaşmadan kentsel dönüşüm projelerine, sokak sağlıklaştırmalarından spora, tarihi evlerin restorasyonundan müzelere, eğitim ve spor mekanlarımızdan sosyal yaşam alanlarımıza tüm yatırımlarımızın boyutunu her geçen gün genişleteceğiz. Gençlerimizin destekleriyle tüm yatırımlarımız daha anlamlı ve değerli hale gelecektir. Toplumun ve sizlerin beklentilerine cevap veren projelerimizle ve yatırımlarımızla Yeşilyurt'umuzda ki her bir insanımızın kardeşlik ve dayanışma içerisinde, birlik ve beraberlik ruhuyla mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını için 7/24 çalışıyoruz. Her kesime dokunan, toplumsal huzur, kardeşlik ve dayanışma ruhuna güç veren yatırımlarımızla Yeşilyurt'un marka değerine yakışan yatırımlarımızın sayısını her geçen gün artırmaktayız. Bütün vatandaşlarımızın hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir, hiç bir vatandaşımızın da hizmetlerden mahrum kalmasına asla gönlümüz razı gelmez. Malatya'mızın ve Yeşilyurt'umuzun öne çıkması gereken projelerde sürekli yer alıp, bu tür yatırımların gerçeğe dönüşmesinde elimizden geleni yapıyoruz. Sanayide, gastronomide ve kültürde isminden söz ettirmeye başlayan Malatya'nın gelişim ve değişim sürecine kendi bölgemizdeki yatırımlarla destek sağlıyoruz. 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip ilçemizin 51 farklı noktasında insan odaklı yatırımlarını her geçen gün geliştirip büyüten yerel bir yönetim olarak, bu tür istişare toplantılarından edindiğimiz bilgilerin ışığında geleceğe yönelik eserlerimizin sayısını artıracağız. Düşünce ve tespitlerine her zaman önem verdiğimiz gençlerimizin bugün ki toplantılarda ortaya koydukları çözüm odaklı yaklaşımlar ve farklı talepleri yeni yatırımlara ışık tutacak olup, bizlere yeni ve farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Biz gençlerimizle yol yürümeye devam edeceğiz ” diye konuştu.

Yeşilyurt'u geleceğe hazırlarken gençlerin daha aktif ve daha katılımcı olmasını sağlayacak yatırımlara ağırlık verdiklerini vurgulayan Başkan Çınar, “Gençlerin yerel yönetimlerde aktifleşmeleri ve karar mekanizmaları içerisine yer alıp, kent yöneticileriyle ortak zeminde buluşmalarını sağlamada yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir. Gençlerimizin gerek teknolojik gerekse de sosyal, kültürel ve sportif alanda daha üretken, daha bilgili ve daha katılımcı olmaları için imkanlarımızı seferber ettik. Dinamik ve güçlü bir yerel yönetim mantığıyla hareket eden Yeşilyurt Belediyesi olarak ta gençlerimizin dinamik, sağlıklı ve idealist bir hayat anlayışına sahip olmaları amacıyla sosyal, kültürel, sportif ve eğitim hizmetlere çok büyük alanlar açtık. Sayısını 8'e çıkardığımız Millet Kıraathanelerimizin yanı sıra Kitap Kafelerimiz, Bilgi Evlerimiz, Deprem Eğitim Simülasyon ve Bilim Atölyemiz, Kültür Merkezlerimiz ve şu anda 30 farklı noktada yapımı devam eden Spor Tesisleri gibi dev yatırımlarımızla gençlerimizin her türlü alanda kendilerini yetiştirmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerimiz temiz, düzenli ve ferah ortamlara sahip eğitim merkezlerimizde derslerine çalışıyor, istediği kitaba, romana ve ders kaynaklarına rahatlıkla ulaşıp, bilgi dağarcığını geliştiriyor. 2021 yılını Spor ve Etkinlik Yılı olarak ilan edip, gençlerimize yönelik etkinliklerimize daha fazla ağırlık veriyoruz. Biz istiyoruz ki gençlerimiz okusun, biz istiyoruz ki gençlerimiz araştırmacı olsun, biz istiyoruz ki gençlerimiz gelişen teknolojiyi, bilimi ve fenni takip etsin, biz istiyoruz ki gençlerimiz kaliteli alanlarda spor yapsın ve kendilerini geliştirsin, biz gençlerimizin yerel yönetimlere fikir ve önerileriyle daha fazla destek sağlamalarını istiyoruz. Okuyan, araştıran ve kendisini sürekli geliştiren bir genç, toplum yaşamında her zaman örnek olur, dikkate alınır. Bizler de bütün gençlerimizin birer rol model olarak geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz. Bilimden teknolojiye, matematikten edebiyata kadar kendisini geliştiren, iyi ifade edebilen, belirlediği hedeflere ulaşma noktasında azim ve gayretle çalışan genç sayımızı artırmak için de hizmetlerimize dur durak bilmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çınar, yatırımlar hakkında sunumlar yapan Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri ve çalışanlarını da tebrik ettikten sonra, gençlerin sorularına cevap verdi.