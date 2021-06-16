Yeşilyurt Belediyesi, sağlıklı kentler birliği toplantısına ev sahipliği yapacak

Yeşilyurt Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 25 Haziran Cuma günü yapılacak olan 35. Olağan Meclis Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediye'mizin de üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 25 Haziran Cuma günü kentimizde yapacağı 35. Olağan Meclis Toplantısı'na ev sahipliği yapacağız” dedi.

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Meclis Üyelerini en güzel şekilde ağırlayacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Avrupa bölgesinde yer alan 27 ülke ve 100 şehrin belediyenin içinde bulunduğu, ülkemizde Yeşilyurt Belediyemiz ile birlikte 74 Belediyenin üye olduğu Sağlıklı Kentler Birliğinin 35.Olağan Meclis Toplantısı 25 Haziran 2021 Cuma günü saat 10:00'da kentimizde düzenlenecektir. Yeşilyurt Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli buluşmada Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş ile ülkemizin dört bir tarafından gelecek Büyükşehir ve Belediye Başkanlarını misafir edeceğiz. Sağlıklı şehir kavramını yaymak, bu bilinci yerel yönetimlere ve topluma kazandırmak, üye belediyelere, belediyecilik, sağlık, planlama, çevre konut, ulaşım, eğitim, güvenlik ve benzeri konularda bilgi, belge ve mevzuat kaynaklarıyla destek sağlamakta ve eğitim faaliyetlerinde bulunan Sağlıklı Kentler Birliği vesilesiyle kentimizin ve ilçemizin tanıtımına bir katkı daha sunmuş olacağız. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle Anadolu medeniyetini içerisinde barındıran güzel ilçemiz Yeşilyurt'umuzda ağırlayacak olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz. Malatya'mızın ve Yeşilyurt'umuzun tanıtılmasına ciddi katkılar sunacak organizasyonun başarılı geçmesi adına elimizden geleni yapacağız. Toplantımız sırasında Malatya ve Yeşilyurt'un ekonomik, turizm, sportif, kültürel ve eğitim yönündeki tüm zenginliklerini gelen misafirlerimize detaylı olarak paylaşacağız. Meclis Toplantısının Malatya'da yapılması yönünde karar alan Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Yönetim Kuruluna bir kez daha şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.