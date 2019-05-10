Yeşilyurt Belediyesi tarihi maça otobüs kaldıracak

Turunda Ağrı 1970 Spor takımıyla Trabzon'da karşılaşacak olan Yeşilyurt Belediyespor'a taraftar desteği sağlamak adına 11 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de MAŞTİ karşısındaki hizmet binasının önünde otobüs kaldıracaklarını söyledi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2018-2019 Sezonu 2.Grubu 65 puanla lider tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor, Bölgesel Amatör Futbol Ligi Play-Off 2.Turunda Ağrı 1970 Spor takımıyla 12 Mayıs Pazar günü saat 15:00'de Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksinde karşı karşıya gelecek.

Ağrı 1970 Spor maçını kazanmaları durumunda 3.Lige yükselme hedefini gerçeğe dönüştüreceklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarihi maçta turuncu-yeşilli takıma tribün desteği sağlamak adına çeşitli organizasyonlar yaptıklarını, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de Yeşilyurt Belediyesi önünden Trabzon'a otobüslerin hareket edeceğini söyledi.

Tüm taraftarları ve basın mensuplarını tarihi maça beklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2.Grubu şampiyon tamamladıktan sonra Play-Off Gruplarına odaklanan Yeşilyurt Belediyesporumuz, önümüzdeki pazar günü Trabzon'da Ağrı 1970 Spor takımıyla tarihi bir maça çıkacak. Sezon başından beri 3.Lige yükselme hedefini hayata geçirmek adına büyük bir özveri ve gayreti gösteren, imkansız gibi gözüken süreçlerden alnın akıyla çıkarak hepimizin gururu olan turuncu-yeşilli takımımız, Pazar günkü maçı kazanması durumunda kentimize yıllar sonra 3.Lig takımı kazandırmış olacaktır. Bizler takımımıza sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Turuncu-yeşilli takımımızın pazar günkü tarihi maçtan güzel bir sonuçla ayrılarak tüm Malatyalıları sevince boğacağına kalben inanıyoruz. Bugüne kadar ki emeklerimizi, gayretlerimizi ve çabamızı 3.Lige yükselerek taçlandırmak istiyoruz. Bu tarihi maçın heyecanı ve coşkusunu taraftarlarımızla birlikte yaşamak ve teneffüs etmek istiyoruz. Ağrı 1970 Spor Kulübünün de bu maç için taraftar organizasyonu yaptığını biliyoruz, çok çetin ve zor bir maç bizi bekliyor. Takımımızın tribün desteğini yeterli ölçülerde arkasına alıp maça tam konsantrasyonla çıkması içinde bizler de taraftarlarımızı maça götürmek adına çalışmalar yapıyoruz. Böylesine önemli maçlarda sahadaki mücadeleyi etkileyen unsurların başında taraftar desteği gelmektedir. Malatya'yı tarihi maçlarda, play-off maçlarında ve şampiyonluk maçlarında yalnız bırakmayan, bu anlamda örnek gösterilen tüm taraftarlarımızı Pazar günkü maçta tribünlerde görmek istiyoruz. 11 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de Belediyemizin Maşti karşısındaki hizmet binası önünden Trabzon'a otobüs kafileleri hareket edecektir. Bütün taraftarlarımızı ve basın mensuplarımızı tarihi maçta yanımızda görmek istiyoruz. 3.Lige yükselme coşkusunu ve sevincini hep birlikte yaşamak istiyoruz” diye konuştu.