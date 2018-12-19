Yeşilyurt Belediyesi ‘Taziye Paketi' projesiyle vatandaşların acısını paylaşıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gönüllere hitap eden sosyal sorumluluk projeleri yelpazesini her geçen gün genişlettiklerini belirterek “İlçemizde cenazesi olan hemşerilerimizin zor ve sıkıntılı günlerinde yanlarında olmak adına ‘Taziye Paketi' projesini başlattık” dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanında yer aldığını, bugüne kadar hayata geçen sosyal sorumluluk projeleriyle ‘Gönül Belediyeciliği' noktasında önemli hizmetlerde bulunduklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Hemşerilerimizin gönüllerinde ve yüreklerinde yer almayı ön plana koyan hizmet felsefemizi farklı projelerle sürdürmeye devam ediyoruz. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuza güç veren hizmetlerimize ‘Taziye Paketi' projemizi de ekledik. İlçemiz sınırları içerisinde cenazesi olan hemşerilerimizin zor ve sıkıntıları günlerinde yanlarında yer almak adına başlattığımız projemiz kapsamında, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz personelleri taziye evlerini ziyaret ederek içerisinde çay, şeker ve bardak olan paketleri teslim ediyorlar. Belediye olarak cenaze yerlerine Taziye Çadırı hizmetlerimize devam ederken, ‘Taziye Paketi' şeklinde hazırlanan paketlerimizle de bu hizmetlerimizin sınırını genişletmiş olduk. Hemşerilerimizin acısını az da olsa paylaşmak adına başlattığımız bu projemizin özel tarafları vardır. Çünkü, cenazesi olan bir ailenin acısını ve hüznünü paylaşmak, yanında olduğunu hissettirmek, onun dayanma gücünün artmasına yardımcı olmak önemlidir. Bizler zor günlerde insanların elinden tutulmasını, yardım edilmesini ve acıların paylaşılmasına hassasiyetle bakan bir dinin mensubu olmakla birlikte, bu tür değerlere sahip çıkan kültürel medeniyetin torunlarıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu hassasiyetleri ön plana koyan, vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanında olup, destek olmayı öncelik haline getiren hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.