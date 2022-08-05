Yeşilyurt Belediyesi ulaşımı konforlu hale getiriyor

Malatya Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile birlikte Tohma mahallesinde gerçekleşen yol yenileme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mahallenin 4,5 km'lik yol eksikliğini planlı bir çalışmayla çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kırsal bölgelerdeki yatırımları incelemek amacıyla yaptıkları program çerçevesinde Tohma'yı ziyaret ederek, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

Kırsal bölgelere ulaşımı rahatlatmak için 2022 Yılı Yatırım Programına aldıkları hizmetlerin aksamadan devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Pandemi ve doğal afetlerden dolayı son yıllarda nüfusu artan kırsal mahallelerimizden Tohma'nın yaşam alanlarına ulaşımı sağlayan yollarını akıcı ve güvenli hale getirmek için ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. Mahallemizin merkezindeki yollarıyla ilgili eksiklikleri gidermiştik, ekiplerimiz şu anda kırsal alanlarındaki yolları sathi kaplama çalışmasıyla sağlıklı, temiz ve güvenli hale getirmek için canla başla çalışıyorlar. Özellikle yaz döneminde çok yoğun olarak kullanılan bağ ve bahçelerimizin yollarını yeni yatırımlarımızla daha güvenli hale getirmiş oluyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamlanan yaklaşık 4,5 km uzunluğundaki yollarımızı sathi kaplamayla güzel ve akıcı hale getirip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızın ulaşım ağını güçlü yatırımlarla yenileyerek Malatya'nın ekonomik, sosyal ve turizm alanındaki gelişim sürecine ciddi destekler sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ise Yeşilyurt'un merkez ve kırsal bölgelerindeki alt ve üst yapı yatırımlarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “ Kırsal bölgelerdeki yatırımları incelemek amacıyla yaptığımız inceleme gezileri çerçevesinde Tohma'da devam eden yol çalışmalarını denetledik. Son dönemlerde yapılan yatırımlarla ciddi mesafeler kat edildi, mahalle içlerindeki çalışmalar tamamlanırken, belediyemiz ve ilgili kurumlar kırsal bölgelerde ki çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizlerde bu tür ziyaretler vesilesiyle kırsal bölgelerimiz ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit edip, önümüzdeki dönemlerde yapılacak projelere birlikte karar veriyoruz. Belediye Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.