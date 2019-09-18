Yeşilyurt Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Karakavak ve Aşağıbağlar mahallelerinde devam eden yol açma ve sıcak asfalt serimi hizmetlerini yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “‘Gelişimde, değişimde ve yenilikte süreklilik' anlayışı doğrultusunda ilçemizin her bölgesinde yol standartlarını iyileştirip ulaşım ağını daha güçlü bir zemine yerleştirmek adına yatırımlarımızı sürdürmekteyiz. Karakavak ve Aşğıbağlar mahallelerindeki çalışmaları yerinde inceledik. Karakavak Çağatay sokağımızda 450 metre, Gökkuşağı sokağımızda 100 metre, Bahçelievler sokağımızda ise 150 metrelik kısımlarda tam kaplamalı sıcak asfalt seriyoruz. Aşağıbağlar mahallemizin farklı caddelerinde ise gerek sıcak asfalt serimi gerekse de yol bakımlarını özenle sürdürmekteyiz. Daha kaliteli hizmet sunmak ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Hep söylüyoruz; Yeşilyurt'umuz günden güne büyüyor ve gelişiyor. Biz yaşadığımız şehre, kentimize hizmet etmekten haz alıyor, mutlu oluyoruz. Yeter ki hemşehrilerimiz konforlu yollara kavuşsun ve ulaşımda sıfır sorunu yakalayalım, biz uyumadan, dinlenmeden her daim halkımızın emrindeyiz. Yeşilyurt'umuzun en uç noktasında bile vatandaşlarımızı hizmetle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin son yıllarda ki yatırımlarla yakaladığı kaliteli ve güzel yaşam olanaklarını planlı ve sistematik çalışmalarımızla daha yukarılara taşıma gayretindeyiz. Bizler sürekli işimizin başındayız, ekiplerimiz 7/24 çalışıyor ve girmedik mahalle bırakmıyorlar. Hemşerilerimiz için hizmetlerin en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kırkpınar ve Tohma mahallelerinde ki sathi kaplama çalışmalarını tamamladıklarını hatırlatan Başkan Çınar, Oluklu, Gözene, Cumhuriyet Örnekköy, Yalınkaya, Dilek, Aşağıbağlar ve Karakavak bölgelerinde ki çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Her iki mahallede devam eden yatırımları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdikten sonra fınısher makinesine binerek sıcak asfalt döktü.

Mahalle ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çınar, yakından ilgilendiği çocuklara hediyeler verip, sohbet etti.