Yeşilyurt Belediyesinde başkan yardımcısı sayısı azaldı

Nisan ayı meclis toplantısında Yeşilyurt Belediyesindeki yeni yapılanma süreciyle ilgili bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Belediyemizde daha hızlı ve verimli kararlar alabilmek adına Başkan Yardımcılıklarımızın sayısını 7'den 4'e indirip, Birim Müdürlüklerimizden 5'ini daha iptal ettik" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen Nisan ayı 2. oturum toplantısında ilk olarak 10 Nisan 2019 tarihli 1. oturum Meclis Toplantısı'na ait karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Açılış ve yoklamanın ardından gündemdeki maddeler tek tek görüşülüp karar altına alındı.

Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 1.Dereceli Müdürlüklerden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Veteriner İşler Müdürlüğü ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün iptaline, 1.Dereceli Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulmasına yönelik teklifi görüşüldükten sonra onaylandı.

Konuya ilişkin Meclis Üyelerine bilgiler aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “2018 yılı Mayıs ayında göreve geldiğimiz zaman Yönetim kadrosunda küçültmeye gitmiştik ve bu uygulamalarımızdan verimde aldık. Kararlarımızı hızlı ve etkili alabilmek adına yeni dönemde aynı uygulamayı daha da geliştirerek hem bütçeyi optimum seviyede kullanmak hem de daha hızlı karar alma sürecini oluşturmak maksadıyla 7 olan Başkan Yardımcılığını 4'e düşürüp, geçen dönem 25 iken 23'ye düşürdüğümüz Birim Müdürlüklerinden 5'ini daha iptal edip sayıyı 18'e düşürürken, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurulmasına karar verdiğimiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüyle birlikte yeni dönemde 20 Birim Müdürlüğümüzle yolumuza devam edeceğiz. İptal edilen Birim Müdürlüklerimizi diğer Müdürlüklerimizin çatısı altında toplayacağız. Yeni dönemde daha aktif, verimli, hızlı kararlar alabilecek bir süreci oluşturmak istiyoruz” dedi.

Başkan Çınar, “Belediyemizin iştiraklerinden olan Yeşilyurt İnşaat ile İŞGEM Şirketlerimizi tek çatı altında toplayarak hem ekonomik hem de daha verimli çalışmalar yapmaları için böyle bir karar aldık” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin 2018 Yılı Denetim Komisyonu raporuyla ilgili Meclis Üyelerine geniş kapsamlı bilgilerin paylaşılmasından sonra Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından gönderilen ‘Seçilmiş Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcıları Aylık Ödeneğinin Belirlenmesi' talebi görüşüldükten sonra onaylandı.

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesini kararlaştıran Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yakınca Mahallesinde ki 406 Ada 2 nolu parselin Cami ve Kuran Kursu yapılmak üzere Yeşilyurt Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesine dair Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve Istimlak Müdürlüğünün teklifini onayladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından T.C.İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne hazırlanacak ‘Gençlik ve Fotoğraf' isimli projeye Yeşilyurt Belediyesinin ortak olmasına yönelik teklifi görüştükten sonra onayladı.

Gündemindeki dört maddeyi Mayıs Ayı Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine karar verdikten sonra nisan ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, mayıs ayı Olağan Toplantısını 7 Salı günü saat 14:00'da Gedik Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirecek.