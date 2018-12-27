Yeşilyurt Belediyesinde karla mücadele çalışması

Kar yağışının kentte kendini göstermesi ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi'nde de karla mücadele çalışmaları yoğunluk kazandı. Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hemşerilerimizin mağdur olmaması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.” dedi.

Yeşilyurt'un genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını söyleyen Başkan Çınar, Temizlik İşleri Müdürlüğü olmak üzere Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde ‘rahat ve huzurlu' bir yaşam için çalışan personelleri ziyaret ederek tatlı ikram eden Başkan Çınar, “Uzun süredir beklediğimiz kar yağışı bereketiyle geldi. Kar yağışı bolluk, bereket ve güzelliktir, tarım arazilerimize çok büyük katkı sağlamaktadır. Son yıllarda kentimize çok fazla kar yağmadığı için bir kuralık söz konusu bu yağışlar en fazla çiftçilerimizin yüzünü güldürmektedir. Kar yağışı göletlerimiz ve barajlarımız da ki doluluk oranını artıracaktır, tüm bunlar önümüzdeki bahar ve yaz aylarında verimli ürünlerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacaktır. Beyaza bürünen ilçemizde hemşerilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için özellikle ana yolların ulaşıma kapanmaması noktasında gereken önlemleri almaktayız. Amacımız; sorunsuz bir kış dönemi yaşamaktır. Çalışmalarımız sırasında ekiplerimize yardımcı olan mahalle muhtarlarımıza ve kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un merkez ve kırsal mahallerindeki cadde, sokak ve kaldırımlar da kar ve buz temizliğine büyük bir özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Çınar, şunları söyledi:

“Yeşilyurt Belediyesi olarak kar yağışına karşı alınacak tedbirleri daha önceden planlamıştık. Ekiplerimiz şu anda ilçemizin tüm bölgelerinde yoğun bir tempoyla çalışmaktadır. Ekiplerimiz önceden yapılan planlama doğrultusunda; cadde ve sokaklarımızda kar küreme, tuzlama ve buzlanmayı önlemek için kar eritici solüsyon serperek yol ve kaldırımlarımızı vatandaşlarımızın rahat kullanacağı duruma getirmektedir. Toplu taşıma güzergâhları, okul ve hastane gibi öncelikli yolların sürekli açık tutulması için aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. İlçemizde kar yağışından en fazla etkilenen TOKİ Yavuz Selim mahallemiz, Konak, Tecde ve Çırmıhtı'daki mahallelerimiz başta olmak üzere bütün sokaklarda çalışıyoruz. İlçemize bağlı Porga köyümüz başta olmak üzere yüksek kesimlerde de buzlanmaya yönelik gereken tedbirleri alıyoruz. Sahada özverili ve gayretli bir şekilde çalışan personellerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Vatandaşlarımızdan ricamız, zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola asla çıkmasınlar.”

Kar yağışından sonra oluşabilecek sıkıntıları vatandaşların 444 8 910 nolu Çağrı Merkezi veya 0532 100 8 910 nolu Whatsapp hattına bildirmelerini isteyen Çınar, ayrıca sosyal medya hesaplarından da kendilerine rahatlıkla ulaşılabileceğini söyledi. İletilen taleplere göre hareket edecek olan ekiplerin vatandaşların huzuru ve güveni için 24 saat boyunca kesintisiz hizmet vereceğini kaydeden Çınar, “Meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek adına ekiplerimiz sürekli sahada, hemşehrilerimizle iç içe olacaktır. Bizlerde bu çalışmaları sürekli takip ederek hizmetlerin aksamadan sürmesi için gereken hassasiyeti göstereceğiz.” dedi.

Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Ramazan Yavuz ise, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar, karla mücadele konusunda çok etkin bir rol oynuyor. Belediyemiz gerek personeli gerekse iş makineleriyle mahallemizin yollarını ve kaldırımlarını temizleyerek oluşabilecek bir buzlanmanın önüne geçiyorlar. Başkanımızın bizzat talimatıyla gerçekleşen çalışmalardan bizler ve vatandaşlarımız gayet memnunuz, yollarımız açıktır. Mahalle halkı adına Başkanımıza bu titiz çalışması nedeniyle teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.