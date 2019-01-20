Yeşilyurt Belediyesi'nden ‘Çevre Dostu' projeleri

Yeşilyurt Belediyesi, plastik ve metal atıkların toplanmasını sağlayacak ‘Kalemmatik' projesini hayata geçirdi. İki farklı gözden oluşan ‘Kalemmatik' makinesi, bırakılan atıklardan sonra kalem hediye ediyor.

Yeşilyurt Belediyesi, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen ‘Sıfır Atık' projesini desteklemek adına farklı yatırımlarını Malatyalılarla buluşturmaya devam ediyor.

Çevre ve doğaya sahip çıkılmasını sağlayacak yatırımların artırılması noktasındaki projelere ve hizmetlere ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, plastik ve metal atıkların toplanmasını sağlayacak ‘Kalemmatik' projesini başlattı.

Malatya Park AVM Fuaye alanında tanıtımı yapılan ‘Kalemmatik' makinesine büyük ilgi gösteren çocuklar ve vatandaşlar, makineye plastik ve metal atıklar bıraktıktan sonra kalemlerini aldılar. Vatandaşlar, çevre sağlığına yönelik farkındalık oluşturan hizmetlerde bulunan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Tanıtım etkinliğine katılarak ‘Kalemmatik' makinesine ilk kez plastik ve metal atıklar bırakan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre, insan ve doğa sağlığının korunması noktasındaki yatırımlarına dikkat çekici ve farkındalık oluşturacak yeni projeyi daha ekleminin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

‘Kalemmatik' projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen ‘Sıfır Atık' projesini desteklemek adına hizmete sunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, uzman ekipler tarafından tasarımı yapılan makinenin plastik ve metal atıkların bırakılmasından sonra kalem hediye ettiğini ifade etti.

Gelecek nesilleresağlıklı ve güzel bir Yeşilyurt emanet etmek amacıyla çevresel projelere farklı bir önem verdiklerini ifade eden Çınar, “İnsan sağlığı ve doğanın korunması açısından farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme yapmak adına atık yağ, atık pil, bitkisel atıklar, elektronik ve ambalaj atıklarla ilgili 2014 yılından beri hayata geçirdiğimiz gerek yatırımlarımız gerekse de projelerle Yeşilyurt'umuzu bu anlamda örnek bir ilçe hüviyetine ulaştırdık. Yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta beş yıllık hizmet dönemimizde bütün alanlarda olduğu gibi çevre ve doğa sağlığının korunması noktasında kalıcı yatırımlarda bulunduk, sosyal sorumluluk projelerimizin sayısını artırdık. Doğa sağlığının korunması gibi hassas bir konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için ‘Kalemmatik' projesini hayata geçirdik. İlk etapta merkezi yerlerde konumlandırmayı planladığımız iki farklı gözü bulunan makinemiz, bırakılacak plastik ve metal atıklardan sonra kalem hediye etmektedir. Üzerindeki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretme özelliğine sahip makinemiz, iç ve dış mekân çalışma özelliğiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşımaktadır. Vatandaşlarımız plastik ve metallerini çöpe atmadan bu makineye bırakıp, çevre ve doğanın korunması noktasındaki hizmetlerimize katkı sunabilirler. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz bütün sosyal sorumluluk projelerimize katkı ve destek sunan kıymetli hemşerilerimizin bu projemize sahip çıkacaklarına eminim. Projemiz hayırlı olsun” dedi.

Plastik ve metal gibi atıkların geri dönüşüme gelmemesi halinde doğaya büyük zararlar verdiğini hatırlatan Başkan Çınar, değerlendirilebilir atıkların kaynağında toplanması ve ayrıştırılma sürecinin çevre sağlığı ve ekonomi açısından büyük bir önem arz ettiğini ifade etti.

Çınar, “Bilindiği üzere doğada uzun süre yok olmayan plastiklerin çevreye atılması çevre ve görüntü kirliliğine sebep olmaktadır. Doğada 1000 yıl bozunmadan kalma özelliğine sahip plastiklerin yakılması ise hava kirliliğine sebep olmaktadır. 1 ton atık plastik ile yaklaşık 5,7 Mwh enerji tasarrufu sağlanırken, Yeşilyurt Belediyesi olarak yaklaşık 2 bin 430 ton plastik toplayarak 13.958 Mwh enerji tasarrufu sağladık. Metaller ise 10 ile 100 yıl arasında doğada yok olma özelliğine sahipken, çevreye atılması çevre kirliliğinin yanı sıra ve değerlendirilebilir atığın yok olmasına da sebep olmaktadır.1 ton atık metal geri dönüşümü ile yaklaşık 95 ton sera gazının salınımı önlenmiş oluyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak yaklaşık 972 ton metal atık toplayarak 92 bin 340 ton sera gazının salınımı engelledik. Ayrıca çok yakın bir zamanda hizmete sunacağımız ‘Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma' tesisi ile aynı alanda faaliyete sunulacak ‘Atık Getirme Merkezi' ve ‘70 Kwp'lik Güneş Enerji Santralli Sundurma' projemizin temel hedefi, atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş enerjisinden elektrik enerjisinin kazanımını sağlamaktır. İsrafı önlenmek ve atılacak eşyaların yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlamak için Türkiye'de ilk kez 2014 yılında başlattığımız ve şu anda 43 noktada hizmet veren ‘Geri Dönüşüm Evi' ile gezici faaliyetlerde bulunan üç adet ‘Mobil Geri Dönüşüm Evi' aracımız sayesinde, kıyafet, kitap, oyuncak, bayat ekmek, pil, atık yağ ve ambalaj atıkları toplanarak yerinde ayrıştırma sağlanırken, ihtiyaç fazlası olan ya da artık kullanmadığı için bir başkasının ihtiyacı olabilecek kıyafet, kitap ve oyuncakların yeni sahiplerine ulaştırmaktayız. İlçemizin 10 farklı noktasına yerleştirdiğimiz ‘Geri Dönüşüm Sepet Şişeleri' sayesinde teneke kutu, cam şişe ve pet şişeleri yerinde ayrıştırmaya devam ediyoruz“ diye konuştu.