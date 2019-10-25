Yeşilyurt Belediyesi'nden ‘Erdem Okulu' projesi

Yeşilyurt Belediyesi, 4-6 yaş grubundaki çocuklara Kuran-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Nezaket Kuralları, Değer Eğitimi ve Temel Beceri Eğitimlerinin verileceği ‘Erdem Okulu' projesini hayata geçirdi.

Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde başlayan Erdem Okulu'nu ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yakından ilgilendiği çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Velilerin ve çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Erdem Okulu' projesiyle bilgili ve erdemli nesiller hedefine katkı sunduklarını söyledi.

Çınar, Yeşilyurt'un eğitim, kültür ve sanatsal yönden çok sağlam temellere sahip olduğunu belirterek bu zenginliği sosyal sorumluluk projeleriyle desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Çınar, şunları söyledi:

“Edepli, dinini, vatanını ve milletini seven, örf, adet ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgiyle bakan erdemli ve bilgili nesillere sahip olabilmek için yatırım yapmak, projeler üretmek bizim asli görevlerimiz arasındadır. Sağlıklı bir neslin yetişmesini istiyorsak; çocuklarımıza hak ve hukuku, doğruluk ve dürüstlüğü, güzel ahlakı öğretmeliyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu alanda üzerimize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonrada aynı çizgide ilerleyeceğiz. Yeşilyurt'umuzun eğitim hizmetlerinde marka ve örnek olmasını sağlayan projelerimize ‘Erdem Okulu' gibi özel, anlamlı ve kıymetli bir projeyi eklemenin gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın zihinsel, ruhsal, kişisel, sosyal ve psikolojik yönden en doğru şekilde kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla İlçe Müftülüğümüzün destekleriyle hayata geçirdiğimiz ‘Erdem Okulu' projemizi Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezimizde başlattık. Kuran-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Nezaket Kuralları, Değer Eğitimi ve Temel Beceri Eğitimlerine tabi tutulan evlatlarımıza sevgi, saygı, mutluluk, doğru davranış, insanlık onuru, dürüstlük, şiddetten kaçınma, hoşgörü, paylaşmak, kardeşlik ve yardımseverlik gibi temel insani değerler anlatılmaktadır.”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmasından sonra ‘Erdem Okulu' projesinin ilk dersine katılan çocuklara başarılar dileyip, çeşitli hediyeler dağıttı. İlk programda hazır bulunan velilerde eğitim hizmetlerine verdiği önem ve desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.