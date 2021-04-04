Yeşilyurt Belediyesi'nden Kiltepe'ye Kadın Mesleki Eğitim Merkezi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ile birlikte inşaatı devam eden Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaları inceledi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alıp, yapımına başladığımız Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezimiz, vatandaşlarımızın sosyalleşmeleri, meslek sahibi olmaları ve farklı alanlarda kendilerini yetiştirmelerine önemli destekler sunacaktır” dedi.

Yeşilyurt'un eğitim ve kültür vizyonuna yakışan ve değer katan yatırımların sayısını artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sosyal, sanatsal ve kültürel hizmetlerin yanı sıra meslek edindirme kurslarımızın vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlayan eğitim mekanlarımızın sayısını hızla artırmaktayız. Bugüne kadar açtığımız kültür ve eğitim mekanlarına gösterilen yoğun ilgi, bizi yeni yatırımlar yapmaya teşvik etmektedir. İlçemizin eğitim hizmetlerinde yakaladığı başarı seviyesini merkez-kırsal ayrımı yapmadan ihtiyaç duyulan her mahalleye kazandırdığımız yatırım alanlarıyla taçlandırıyoruz. Vatandaşlarımızın daha fazla sosyalleşmeleri, bilgi dağarcıklarını geliştirmeleri ve farklı meslek dallarında kendilerini geliştirmeleri için bu tür yatırımlara çok büyük önem veriyoruz. Kültür, sanat ve eğitim hizmetlerinde markalaşan ve örnek yatırımlara kavuşan Yeşilyurt'umuzun kültür ve eğitim vizyonuna yakışır hizmetler üretmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'yle sosyal ve kültürel yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini belirten Çınar, “ Son dönemlerde gerek alt ve üst yapı gerekse de sosyal ve kültürel yatırımlar ile sokak sağlıklaştırma projelerimizle çehresi değişmeye başlayan Kiltepe mahallemizde bulunan 4 katlı binayı restorasyon ve dönüşüm projelerimizle baştan aşağıya dizayn ederek sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı bir merkeze dönüştürüyoruz. Şu anda faaliyette olan Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezimize gösterilen ilginin yüksek olması ve taleplerin artması neticesinde mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin isteklerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla bu bölgedeki kurs merkezimizi ikiye çıkartıyoruz. İnşaatı devam eden ve iki ay içerisinde açılışını yapmayı planladığımız Kiltepe Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'mizde, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklerimizin yanı sıra kadınlarımıza yönelik meslek edindirme kursları açacağız. Kiltepe gibi gelişimine ve değişimine büyük önem verdiğimiz bu bölgemizdeki tüm mahallelerin ihtiyaçlarını bu tür modern, konforlu ve nezih yatırım alanlarıyla gideriyoruz. Yeter ki vatandaşlarımız bu tür kültür merkezlerimize ilgi göstersin, kitap okusun, kurslara katılsın ve kendisini geliştirmek istesin, bizler üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Kiltepe mahallemizin yanı sıra çevre mahalle sakinlerimize de hitap edecek şekilde hizmete sunacağımız eğitim ve kurs merkezimiz şimdiden Yeşilyurt'umuza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.