Yeşilyurt Belediyesi'nden ‘lütfen kaputa vur' çağrısı

Yeşilyurt Belediyesi, kış ayında soğuktan araç kaputlarına ve motorlarına sığınan hayvanların fark edilmesi için ‘Lütfen Kaputa Vur' kampanyası başlattı.

Malatya'da kış ayıyla birlikte kedi, köpek ve sincap gibi küçük hayvanların otomobillerin çalışmasıyla sığındıkları motorda ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının önüne geçmek için hareket geçen Yeşilyurt Belediyesi, doğada yaşayan her canlıya sevgi, saygı ve merhamet gösterilmesi gerçeğinden yola çıkarak ‘Lütfen Kaputa Vur' kampanyasını başlattı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla başlayan kampanya çerçevesinde ilçe genelinde sokak hayvanlarının sağlığını korumak için çalışmalarını yoğunlaştıran Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Ekipleri, park halinde duran araçlara broşür bırakarak, araç sahiplerinin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Doğadaki minik canlıların sağlığını korumanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kış aylarında ısınmak için özellikle sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin yanı sıra diğer minik dostlarımızın soğuktan korunmak için sığındıkları araçlarda ya da araç hareket ettikten sonra bulundukları yerden düşerek yollarda kaza geçirmelerini engellemek adına ‘Lütfen Kaputa Vur' kampanyası başlattık. Personellerimiz hazırlanan broşürleri arabalara bırakarak araç sahiplerinin dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan ricamız minik dostlarımızın soğuk havalarda araçlarımıza sığınmış olabileceklerini asla unutmasınlar. Arabalarımızı çalıştırmadan önce kaputa ve motor kısmına sığınmış olan hayvan dostlarımızın olabileceğini lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Kontağı çevirmeden önce kaputa vurarak minik dostlarımızı uyaralım” şeklinde konuştu.