Yeşilyurt Belediyesinden maça gitmek isteyen çocuklara jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödüllendirdiği Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi ‘Keşke' projesi kapsamında Yeni Malatyaspor'un maçını tribünde izlemek isteyen çocuklar maça götürüldü.

Bugüne kadar 828 çocuğun hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlayan ve ülke çapında büyük yankı uyandıran ‘Keşke' projesine katılan çocukların bu isteklerinden haberdar edilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocukların Yeni Malatyaspor'un kendi sahasında oynadığı Antalyaspor maçını tribünden izlemeleri için talimat verdi.

Yeni Malatyaspor Kulübünün de destek verdiği bu anlamlı organizasyon neticesinde ilk kez Malatya Stadyumuna giden çocukları stat önünde karşılayan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yakından ilgilendiği çocuklara Yeni Malatyaspor atkısı hediye etti. Taraftarlarında ilgi gösterdiği çocuklar, Yeni Malatyaspor Kulübünün internetten yayın yapan Yeni Malatyaspor TV'nin de canlı yayın konuğu oldular.

Süper Toto Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Yeni Malatyaspor'u ilk kez tribünden izleme fırsatı yakalayan çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte karşılaşmayı tribünden takip ettiler.

Sarı-Kırmızılı atkıları ve kalplerindeki futbol sevgisiyle maç boyunca keyifli anlar yaşayan çocuklar, karşılaşmayı Yeni Malatyaspor'un 2-0 galip kapatmasından dolayı büyük bir sevinç yaşadılar. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da atılan goller sonrasında sevincini çocuklarla birlikte yaşadı.

Büyük bir heyecan ve mutluluk duyguları altında izledikleri maç sırasında unutulmaz anlar yaşayan çocuklar, hayallerine kavuştukları için tarifsiz duygular içerisinde olduklarını ifade ettiler.

‘Keşke' projesiyle isteklerine kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını paylaşan çocuklar, kendilerine bu imkanı sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'e teşekkürlerini sunarken, alınan galibiyetten dolayı sevinçlerinin bir kat daha arttığını ifade ettiler.

Çocukların mutlu olduğu bir dünyada her şeyin daha güzel olacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ödüllendirdiği, ülke çapında büyük yankı uyandıran ‘Keşke' projemizin başvuru formuna ‘Malatya Stadyumunda Yeni Malatyaspor'u izlemek ve desteklemek istiyoruz' diyerek hayallerini yazan çocuklarımızı şehrimizin gururu Yeni Malatyaspor'umuzun Antalyaspor ile oynadığı lig maçına getirdik. Birlikte maç izlediğimiz çocuklarımızın yaşadıkları mutluluk ve heyecan gerçekten görülmeye değerdi, keyifli anlar yaşadılar. Çocuklarımızın mutlu, huzurlu ve güvende olduğu, hayallerine kavuştukları bir dünya hayatında hiçbir şekilde kötü bir olay yaşanmaz. Çocuklarımız mutlu ise bizde huzurlu oluruz. Keşke projemizde çocuklarımızın mutlu ve huzurlu olmasına aracılık etmektedir. Cenabı Allah'ın bizlere emaneti olan çocuklarımızın maç izleme isteklerinin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ile kulüp idarecilerine teşekkür ediyorum. Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek başarılı gidişatını sürdüren Yeni Malatyaspor'umuzun teknik heyetini ve futbolcularını tebrik ederken, maç boyunca takımı destekleyen tüm taraftarlarımıza şükranlarımı sunarım.” Diye konuştu.