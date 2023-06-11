Yeşilyurt Belediyesi'nden Sıfır atık ve çevre bilinci programı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre bilinci oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Malatya İl Göç İdaresi konteyner kentte düzenlenen ‘Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Farkındalık Eğitim' programında öğrencilere sıfır atığın önemini anlattı.

Malatya İl Göç İdaresi konteyner kentte düzenlenen bilgilendirme programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde devam eden ‘Sıfır Atık' projelerine en fazla destek sunan yerel yönetimlerin başında geldiklerini söyledi.

Bölgenin en büyük çevre yatırımı olan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisini Yeşilyurt'a kazandırıp, temiz, düzenli ve sağlıklı bir Yeşilyurt'u gelecek nesillere emanet etme noktasında büyük bir adım attıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Belediye olarak tüm hizmetlerimizin temelinde, sağlıklı ve güzel bir Yeşilyurt anlayışı hâkimdir. Çünkü temiz bir çevre, yeşil bir hayat ve sağlıklı bir dünya olmazsa yapılan yatırımların hiçbir anlamı olmaz. Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık' projelerini ülke çapında en fazla destekleyen yerel yönetimler arasında olmanın gururunu yaşıyoruz. Bölgemizin en büyük çevre yatırımı olan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisinden 1.Sınıf Atık Getirme Merkezine, zararlı atıkların bertaraf edilmesinden geri dönüşüm hizmetlerine, sıfır atığın önemi anlatan eğitim hizmetlerimizden toplumda farkındalık oluşturulan sosyal sorumluluk projelerine kadar her alanda çok etkin ve aktif çalışmalar yürütmekteyiz.” diye konuştu.

Çevrenin temiz ve sağlıklı tutulmasının herkesin ortak görevi olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimize erken yaşlarda geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilgi sahibi olması, temiz ve sağlıklı çevre konusunda hassas bir yapıya sahip olması içinde bu tür eğitim hizmetlerimizi okullarda yaygınlaştırmaktayız. Güzel ve sağlıklı bir dünyayı gelecek nesillere emanet etmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Tabii ki bu çalışmaları hep birlikte, el ele yapmalıyız. Çünkü bu dünya ve hayat hepimizin, geleceğe bırakılacak en güzel hazine hiç şüphesiz sağlıklı bir dünyadır. Doğanın kaynakları asla sınırsız değildir. Bu kaynakları israf etmeden doğru ve planlı kullanmak hepimizin temel görevidir. Özellikle gençlerimizin bu konuda desteklerini bekliyoruz. Hayatın her alanıyla ilgili bilgili ve donanımlı bir gençlik için bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. ‘Sıfır Atık' yatırımlarında planlamasını yapıp uygulayan, teknik alt yapısı ise o denli güçlü bir belediyeyiz. Yeşilyurt'un dört bir tarafından topladığımız atık ve zararlı maddeleri tesislerimize getirip burada gerekli işlemleri yapıp ardından geri dönüşümünü yaparak doğamızı elimizden geldiğince korumaya ve sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çevremizi temiz tutmak hem insani hem de vicdani bir sorumluluktur.” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın konuşmasından sonra Yeşilyurt Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilere ‘Sıfır Atık- Çevre Bilinci Farkındalık Eğitimi ve İklim Değişikliği' başlığı altında çevre temizliği ve sıfır atığın önemi üzerine görsel sunum destekli bilgilendirme çalışması yapıldı.