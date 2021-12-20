Yeşilyurt Belediyesi'nden üretime katkı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yeşilyurt Belediyesi işbirliğiyle başlatılan ‘Malatya İlinde Salep Yetiştiriciliğin Geliştirilmesi' projesi kapsamında; Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden ücretsiz temin edilen 500 kilogram ağırlığındaki 50 bin adet Sahlep Fidesi, Yeşil Gıda Seracılık Alanında toprakla buluşturuldu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Malatya'ya gelen Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yetkilileri, sahlep fidesinin ekimi ve hasadı üzerine Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Yetkilileri ile çiftçilere teorik ve pratik bilgiler paylaştılar.

Sahleb'in içerdiği mineraller bakımından insan sağlığına önemli katkıları olduğunu ifade eden Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünden Doktor Ünal Karık, “ Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri Anadolu coğrafyasındaki sofralardan hiç eksik olmayan sahlep özellikle padişah sofralarında yer almış, dondurma ve sahlep yapımlarında yüzyıllardır kullanılan bir üründür. Değerli ve özel bir bitki olan sahlep yumrusu özellikle sütle karıştığı zaman çok hızlı bir şekilde kıvam veriyor, yoğunlaştırıyor. Nişasta veya benzeri ürünler kıvam verici olmasına rağmen sahlebin içerisindeki mineraller daha fazla kıvam vericidir ve diğer maddelerden en önemli farkı ise; insan sağlığı ve beslenmeye önemli katkıları vardır. Ülkemizde 1973 yılında ihracatı yasaklanan ardından 1996 yılında da Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre de doğadan toplanması kesinlikle yasaklanan sahlep için yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2004 yılında kültüre alarak, yeni yumrular elde ediyoruz. Yetişen yumruları hasat ederek ya alanımızı genişletiyoruz ya da bu yumruları dondurma ve sahlep gibi yiyecek ve içeceklerde kullanıyoruz. Türkiye'de sahlep yetiştiriciliği alanında çok fazla bir gelişme yok, çünkü fidesi ve yumrusu çok pahalı ve bu yüzden ekimi ve hasadına çok dikkat etmek gerekiyor, açıkçası bu fideler bir servettir” diye konuştu.

Yeşil Gıda Seracılık Alanında düzenlenen salep fidesi ekim programına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt'un verimli topraklarını alternatif tarım ürünleriyle hareketli ve dinamik bir yapıya kavuşturmak adına başlattıkları tarımsal seferberlik hizmetlerine sahlep üretimini de eklemenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Endemik bir bitki türü olduğu için doğadan toplanması yasak olup, kaçak yollardan toplanmasının önüne geçmek adına devlet tarafından koruma altına alınan sahlep fidesinin ekimi, hasadı ve toplanması için Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli izinleri aldıklarını vurgulayan Çınar, ‘Malatya İlinde Salep Yetiştiriciliğin Geliştirilmesi' projesi kapsamında; Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden ücretsiz temin edilen 500 kg. ağırlığındaki 50 bin adet Sahlep Fidesini Yeşil Gıda Seracılık Alanında ki özel bir bölümde yetiştireceklerini ifade etti.

Sahlep fidelerinin ücretsiz bir şekilde Yeşilyurt Belediyesine teslim eden Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsüne teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarımsal hizmetlerde örnek yatırımlara kavuşan Yeşilyurt'un; içecek, dondurma, pastacılık ve kimya gibi sektörlerde kullanılması nedeniyle ekonomik değeri yüksek olan sahlep yetiştiriciliğinde de isminden söz ettireceğini söyledi.

Tarımsal hizmetlerde yakaladıkları başarı seviyesini yeni ve farklı projelerle geliştirdikleri ifade eden Başkan Çınar, “ İlçemizin tarımsal potansiyelini daha güçlü hale getirmek adına başlattığımız yatırımlarımızı farklı ürün çeşitleriyle geliştirmeye ve ilerletmeye devam ediyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından başlatılıp, İl Tarım Müdürlüğümüz ve Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünün destekleriyle Yeşilyurt'umuzda ekimini yapacağımız sahlep bitkisi için Tarım ve Orman Bakanlığımızdan sahlep ekim, üretim ve dağıtım yetki belgesini aldık. Son dönemlerde tarım alanında başlatmış olduğumuz seferberliğimizin boyutunu yeni ürün ekimleriyle büyüterek, tarım kenti olan Malatya'nın zengin potansiyelinin ön plana çıkarılması çalışmalarına ciddi destekler sunuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza sunduğumuz ‘Malatya İlinde Salep Yetiştiriciliğin Geliştirilmesi' projemizin onaylanmasından sonra Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden ücretsiz temin ettiğimiz 500 kilogramağırlığındaki 50 bin adet Salep Fidesini Yeşil Gıda Sera alanımızda ki 4 bin metrekarelik bölümde toprakla buluşturduk. Malatya'da sahlep üretim, ekim ve hasat yetkisine sahip ilk yerel yönetim olarak ta içerdiği minareler bakımından insan sağlığına önemli katkıları olan sahlep ekimlerinin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yeşil Gıda Sera alanımızda ilk kez toprakla buluşan sahlep bitkisinin farklı bölgelerde ekilmesi için çiftçilerimize eğitim programları düzenleyeceğiz, kendi ürettiğimiz fideleri de ilgili kurumlara göndereceğiz. İl Tarım Müdürlüğümüzle sürekli koordineli olarak bu özel ürünün ekimi, hasadı ve ilgili kurumlara iletilmesi konusunda birlikte çalışacağız. Salep fidelerini ücretsiz bir şekilde belediyemize teslim edip, tarımsal seferberlik hizmetlerimize katkı sunan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsüne şahsım, hemşerilerim ve tüm çiftlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Burada ekimi yapılacak olan salep üretimiyle ilgili bilgi ve deneyimlerini ekiplerimizle paylaşan Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünden gelen yetkililerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Yeşilyurt inşallah en kısa sürede salep üretimi ve pazarlanması gibi alanlarda isminden söz ettirecek bir hüviyete kavuşacaktır. Sahlep üretimi alternatif tarım ürünleri arasında yerini alabilecek, ekonomik ve ticari değeri yüksek bir ürün olması münasebetiyle çiftçilerimize yeni bir gelir kapısı daha açmış olacağız. Yaz ve kış aylarında çok fazla tercih edilen dondurma ve sahlep gibi içeceklerin ham maddesini kendi topraklarımızda yetiştirmiş olacağız. Az suya ihtiyacı olması ve bölge iklimine de uygunluğu nedeniyle bu özel üründen beklentimiz yüksektir, hâyırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Sahlep Fidesi dikim programına katılan İl Tarım Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca da, “ Sahlep Fidesinin yaygınlaşması konusunda Yeşilyurt Belediyemizle ortaklaşa bir çalışmayı başlattık, ilk etapta 50 bin adet sahlep fidesini toprakla buluşturuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz bu çalışma için yaklaşık 110 Bin TL. bütçe ayırdı, buna benzer projeleri yerel yönetimlerimizle işbirliği halinde yürütmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çiftçilerimize ek gelir kapısı açacak bu tür projelerin Malatya'da artması için elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin tarımsal hizmetlerini takdirle karşıladıklarına dikkat çeken Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ise “ Yeşilyurt Belediyemizin İl ve İlçe Tarım Müdürlükleriyle ortaklaşa yürüttüğü tarımsal hizmetlerini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Meyve, sebze, bakliyat, peyzaj bitkileri ve rulo çim gibi üretimlerin ilçemizde yapılıyor olması hepimizi sevindiriyor. Sahlep üretimi için de bugün ilk dikimleri yaptık, teknolojinin hayatımızı kuşattığı bir dönemde tarımla uğraşmak, bu alana yatırım yapmak çok kıymetlidir. Üretim alanındaki çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahlep fideleri, toprakla buluşturuldu.