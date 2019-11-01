Yeşilyurt Belediyesi'ne "Sıfır Atık" ödülü

Yeşilyurt Belediyesi'nin hayata geçirdiği ‘Sıfır Atık' projeleri, 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde ödüle layık görüldü. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etti.

2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi ‘Yarınları Kurtarmaya Bugünden Başla' temasıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen ‘Sıfır Atık' projesini yatırımlar ve projelerle destekleyen yerel yönetimlerin ödüllendirildiği programda farklı konularda oturumlar düzenlendi.

2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinde, çevresel yatırımlar ve projelerle Yeşilyurt'u örnek hizmetlerle buluşturan Yeşilyurt Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Mobil Geri Dönüşüm Aracı ile ‘Yerel Yönetimler' alanında başarı belgesi almaya hak kazandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a, ‘Yerel Yönetimler Ödülü' başarı belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan takdim etti. Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Sıfır Atık' projelerinin desteklenmesi noktasında hayata geçen yatırımlar ve projelerin yanı sıra bu yöndeki emek ve gayretlerinden dolayı da Başkan Çınar'ı tebrik ederek kutladılar.

Ödül töreni sırasında Yeşilyurt Belediyesi'nin çevresel yatırımları ve projelerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi de ilgiyle izlendi. Zirveye katılanlar, çevre ve doğa sağlığının muhafaza edilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara temiz ve sağlıklı bir çevre bırakılması adına çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'ı tebrik ettiler.

Ödül töreni ile ilgili konuşan Çınar, Anadolu'nun en güzel ve en modern ilçelerinden olan Yeşilyurt'un çevre ve doğa sağlığının korunması noktasındaki yatırımlarla örnek ve marka bir ilçe hüviyetine ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye geneli yerel yönetimler arasında ‘Sıfır Atık' projesini yatırımlar ve projelerle en fazla destekleyen belediyeler arasında olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Çınar, “Bin 359 Belediye arasında ilk 5'e girip bu ödüle layık görülmek hepimiz adına gurur vesilesidir. Tarihi, medeniyeti, kültürü, yöresel lezzetleri, örf, adet ve gelenekleriyle sağlam bir medeniyete sahip, misafirperver ve güler yüzlü insanlarının huzur ve güven içerisinde yaşadığı Yeşilyurt'umuzu her alanda olduğu gibi çevre ve doğa sağlığının korunması noktasındaki hizmetlerimizle zirveye ulaştırmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile mümkündür. Gelecek nesillere temiz, güzel, huzurlu ve sağlıklı bir doğa emanet etmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Temiz ve güzel bir çevre geleceğin nesillere bırakılacak en kıymetli hazine olduğunun da altını çizen Çınar, şunları söyledi:

“Çevreci ve doğaya saygılı bir yerel yönetim olduğumuzu hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve ilçe genelinde başarıyla devam eden projelerimizle ortaya koymaktayız. İnsan sağlığı ve doğanın korunması açısından farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek adına 2014 yılından beri hayata geçirdiğimiz gerek yatırımlarımız gerekse de projelerle Yeşilyurt'umuzu bu anlamda örnek bir ilçe hüviyetine ulaştırdık. Bölgemizin teknik donanımı ve alt yapısıyla en büyük ve en modern Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisini Yeşilyurt'umuza kazandırdık. Bunun yanı sıra Geri Dönüşüm Evleri ve Mobil Geri Dönüşüm Aracımızla, ‘Kalemmatik', ‘Florasanlar Atık Kutularına' ve ‘Yok Artık' projelerimizle, Geri Dönüşüm Sepetlerimizle, Okullardaki Eğitim Programlarımız ve atık pil toplama faaliyetlerimizle toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerin altına imza atmaktayız. Ülke çapında da büyük yankı uyandıran, birçok yerel yönetimin örnek alınıp uyguladığı çevresel yatırımlarımızı ve sosyal sorumluluk projelerimizi başarı belgesi ile ödüllendirip bu onur ve gururu bizlere yaşatan başta Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye, Çevre ve Şehircilik Başkanımız Sayın Murat Kurum'a, çevresel yatırımlarımızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Valiliğimize, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, İlçe Kaymakamlığımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze, kamu, kurum ve kuruluşlarımızın bütün yetkililerine, mahalle muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza, birlikte aynı mesaiyi paylaşmaktan her zaman onur duyduğum Yeşilyurt Belediyesindeki bütün mesai arkadaşlarıma şahsım ve tüm Malatyalılar adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bu başarı belgesini tüm Malatyalılar ve Yeşilyurtlular adına aldım, hayırlı uğurlu olsun.”

Zirvede Yeşilyurt Belediyesi ile birlikte Alanya, Pendik, Bucak ve Sincan Belediyeleri de başarı belgesi ile ödüllendirildi.