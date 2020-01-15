Yeşilyurt Belediyespor 3 puan hedefiyle hazırlıklarını sürdürüyor

Lig Grup'ta geçen hafta zorlu Bayrampaşa deplasmanından son dakika da bulduğu golle 1 puanla dönen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 19. haftasında oynanacak Somaspor maçı hazırlıkları 3 puan hedefiyle sürüyor.

Teknik Direktör Alaattin Gülerce nezaretinde Yeşiltepe'de tam kadro yapılan antrenmanda futbolcuların moralli ve istekli oldukları görüldü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışması ve taktik çalışmayla sona erdi. Puan tablosunda 16 puanla 17. Sırada bulunan Malatya ekibinin zorlu rakibini yenmekten başka çaresi bulunmuyor.

Lig ikincisi Somaspor'u yenerek rahatlamak isteyen turuncu yeşillilerde Teknik Sorumlu Alaattin Gülerce, futbolcularını uyararak, zorlu maça herkesin en iyi şekilde hazırlanması talimatını verdi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Somaspor karşılaşması 19 Ocak Pazar Günü saat 100'da Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak.