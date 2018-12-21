Yeşilyurt Belediyespor 4 isimler yollarını ayırıyor

Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor'da transfer çalışmaları başladı.

Bu doğrultuda teknik direktör Hayati Palancı ve başkan Dursun Sucu'nun takımdan gönderilecek isimleri belirlediği ifade ediliyor.

Buna göre Palancı'nın yönetime sunduğu gönderilecek isimler arasında siyahi oyuncu Babacar, Kırgız forvet Kayu, Adem ve Mert Ali Turgut'uun bulunduğu belirtildi.

Yeşilyurt Belediyespor devre arası planlamasına ise erken başladı. Turuncu yeşilliler 1 - 0 kazandıkları Ulalar maçı sonrası toplantı yaparak, ikinci yarı kadrosunu şekillendirmek için önemli kararlar aldı. Teknik Direktör Hayati Palancı'dan rapor alan yönetim, Dursun Sucu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gidecekleri ve kalacakları netleştirdi.

Dursun Sucu, Kadircan Esen, Burak Acil ve Şahin Özer'in yer aldığı toplantıda Hayati Palancı'yı dinleyen yönetim, ilk yarıda beklenilen performansı sergileyemeyen Mert Ali, Kayu, Babacar ve Adem ile yolları ayırma kararı aldı. Bu isimlerin yerine ilk etapta 5 takviye düşünen Yeşilyurt Belediyespor yönetimi, Hayati Palancı'nın Antalya kampındaki taleplerine göre birkaç oyuncu daha gönderebilecek ve yerine yeni isimler alabilecek. Şampiyonluk için gözünü karartan temsilcimiz ilk yarıyı lider Şarkışla'nın 4 puan gerisinde 31 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.