Yeşilyurt Belediyespor 90'da güldü

Grup ekibi Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ulalar Belediyesi Gençlik ve Spor'u 1-0 mağlup etti.

BAL 2.Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarının son maçında sahasında Erzincan ekibi Ulalar Belediyesi Gençlik ve Spor ile karşılaştı.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Kerim Çataklı, Mertcan Yener, Oğuzhan Kocaçoban hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 90.dakikada Erhan'ın kaydettiği golle müsabakayı 1-0 kazandı ve ilk yarıyı galibiyetle tamamladı.

Pütürge Belediyespor'dan kritik galibiyet

Grup ekibi Pütürge Belediyespor ise ilk yarının son maçında deplasmanda Kilis Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Pütürge Belediyespor, grupta ilk yarının son maçında deplasmanda Kilis Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

7 Aralık Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Metin Ateş, Mehmet Yılmaz Çalışır ve Recep Korkmaz hakem üçlüsü yönetti.

Pütürge Belediyespor, ilk yarıda 16.dakika Yusuf ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. Malatya temsilcisi, 70.dakikada Abdullah ile durumu 2-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Pütürge Belediyespor, sahadan 2-0 üstün ayrıldı.

Yeşil beyazlılar, ilk yarının son haftasında kritik bir galibiyete imza attı.