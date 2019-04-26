Yeşilyurt Belediyespor Ağrı 1970 maçına iddialı hazırlanıyor

Malatya'ya ikinci bir profesyonel takım kazandırmaya çok yaklaşan Yeşilyurt Belediyespor, Ağrı ile oynayacağı final maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. 2 etaplı kamp yapmayı planlayan Malatya ekibinde golcü Cemre dışında eksik bulunmuyor.

3.Lig yükselebilmesi için önünde sadece 90 dakikalık Ağrı 1970 maçı bulunan Yeşilyurt Belediyespor'da Play-off 2. Kademe maçları öncesi 15 günlük program netleşti. 5 - 0'lık Ulalar galibiyeti sonrası oyunculara 3 günlük izin veren Palancı, takımı yeniden topladı. Önceki gün çekilen kuradan sonra maç takviminin netleşmesiyle ilgili takımla toplantı yapan tecrübeli teknik adam 2 haftalık bir program belirledi.

Buna göre Ağrı 1970Spor ile 11 ya da 12 Mayıs'ta karşılaşacak turuncu yeşilliler karşılaşmanın oynanacağı tarafsız saha belli olana kadar hazırlıklarına Malatya'da devam edecek. Malatya'da 1 haftalık kampa girecek takım, daha sonra maçın oynanacağı yerin açıklanmasıyla bu kez o ile giderek maç gününe kadar kamp yapacak. Şimdilik Yeşiltepe Tesisleri'nde çalışan Yeşilyurt Belediyespor'da golcü Cemre dışında eksik bulunmuyor. Antrenörlük kursu için kulüpten izin alan Cemre Atmaca, takıma birkaç gün sonra yeniden dahil olacak.