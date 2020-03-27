Yeşilyurt Belediyespor bireysel olarak çalışmalarını hazırlıklarını sürdürüyor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor takım kaptanı Erhan Gözetlik, lig hazırlıklarını bireysel olarak sürdürdüklerini belirterek, "Bizler lig her an başlayacakmış gibi çalışıyoruz" dedi.

3. Lig 3.Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da futbola verilen Coronavirüs arasını futbolcular evlerinde güç depolayarak geçiriyor. Ligde son oynadığı maçlardan topladığı puanlarla hızla küme düşme hattından uzaklaşan Malatya ekibi, lig her an başlayacakmış gibi hazırlıklarına devam ediyor.

"Hazırlıklarımız sürüyor"

Turuncu yeşilli takımın kaptanı Erhan Gözetlik yaptığı açıklamada, "Hocamız Alaattin Gülerce'nin hazırladığı bireysel programlarla evimizde güç depoluyoruz. Bireysel antrenmanlarımız videoya kaydederek teknik heyetimizle paylaşıyoruz. Lig takvimi netleşinceye kadar bu tempoyu devam ettireceğiz. Bizler lig heran başlayacakmış gibi çalıştırıyoruz. Tabi herşeyden önce ülkemizin bu zor süreçten en sıkıntısız şekilde çıkmasını temenni etmek lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.