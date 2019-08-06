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Yeşilyurt Belediyespor çimleri kuruyan sahadaki çalışmasını yarıda bıraktı

2019-2020 sezonunda TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Yeşilyurt Belediyespor, kamp çalışmalarına Malatya'da devam ederken, turuncu-yeşilli takım çalışma yaptığı sahanın kötü zemininden dolayı antrenmanını yarıda bıraktı.


Turuncu-yeşilliler bugün yaptığı antrenmanı sahalarının zemininin bozuk olmasından dolayı yarıda bıraktı. Sahaların bakımının uzun süredir TFF ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ihmal edildiği, müdürlük görevine yeni başlayan Ebubekir Kayhan'a durumun iletilmesinin ardından sahaların bakıma alındığı, ancak zeminin yeniden iyileştirilmesinin kısa sürede oldukça zor olduğu öğrenildi.


TFF tarafından 49 yıllığına kiralanan sahaların bakımının ihmal edilmesi Malatya'da yaşanan antrenman sahası yetersizliğini bir kez daha gündeme getirirken, 3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'un ise bu gelişme üzerine yeni sezon hazırlıklarına Yeşiltepe'deki sentetik sahada devam edeceği öğrenildi.


Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, sahaların akıbeti ise merak konusu oldu.

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