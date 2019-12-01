İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda tek golle mağlup

TFF 3.

Lig 3.Grup'un 15. haftasında deplasmanda Kelkit Belediyespor'a konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da alınan 1-0'lık yenilginin üzüntüsü hakim.


Kelkit İlçe Stadı'nda oynanan karşılamayı Hamit Basık, Ömer Yüzer, Mehmet Gökhan Ceylan yönetti.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısında Emrah Tuncel, Sefa Kokmaz, Alpay Aldemir, Fatih Gürden, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, Erhan Gözetlik ve İbrahim Tokay on biriyle mücadele etti.


Karşılamanın başından sonuna kadar rakibiyle başa baş bir oyun sergileyen Yeşilyurt Belediyespor, Enes Ocak'ın 76. dakikadaki golüne engel olamayınca sahadan yenik ayrıldı.


Malatya Yeşilyurt Belediyespor bu yenilgiyle 12 puanda kaldı. Turuncu yeşilliler ligin 16. haftasında sahasında Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.