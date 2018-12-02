Yeşilyurt Belediyespor, Elbistan'ı 2-0 yendi

Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Elbistan Belediyespor'u 2-0 yendi.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Cem Eray Eşmekaya, Recep Güneş, Turan Çelik hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Gökhan Zirekli, İbrahim Tokay, Erhan Gözetlik, Vedat Taşdemir, Deniz Işık, Mehmet Güle, Cemre Atmaca, Harun Aytemur, Engin Yıldız, Mert Ali Turgut, Ramazan Çavuş on biriyle çıktı.

Elbistan Belediyespor ise Mehmet Aşlamacı, Batuhan Ünal, Oğuzhan Burak Ay, Ertuğrul Dere, Yasin Bağcı, Hıdır Ali Yıldız, Tolga Aktekin, Anıl Koçak, Serkan Kamalak, Ferhat Oğuz ve Ömer Behiç Benlidayı on biriyle mücadele etti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, mücadelenin 2. dakikasında Engin Yıldız'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunu rakip yarı alana yığan Yeşilyurt Belediyespor, 5. dakikada Cemre Atmaca'nın golüyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bu arada Malatya'nın BAL'daki diğer temsilcisi Pütürge Belediyespor'da kötü gidişat sürüyor. Pütürge temsilcisi deplasmanda karşılaştığı Maraş 1920 takımına 3-0 mağlup oldu.